Самые резонансные происшествия тяжелого 2020 года

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Тяжелый 2020 год
Тяжелый високосный 2020 год, окончания которого все ждали с таким нетерпением, не обошёл стороной и Владимирскую область. Непростым он выдался не только из-за пандемии коронавируса. За 12 месяцев в регионе произошло немало происшествий, которые еще надолго останутся в памяти. Пожары, ДТП, трагедии на воде и не только – «Призыв» собрал самые резонансные случаи.
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Спасение первоклассника из плена
Самое резонансное происшествие произошло в конце сентября. По дороге из школы пропал 7-летний ребенок. Его поиски продолжались почти два месяца. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. За судьбой мальчика следила вся страна, и его спасение стало настоящим чудом. Преступника, который удерживал мальчика в подвале своего дома, российским полицейским помогли найти зарубежные коллеги. Его взяли под стражу.
Мальчик находится со своими близкими. Летом семью ждет поездка на море. Это подарок областных властей.
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Массовое ДТП с микроавтобусом
Одно из самых крупных ДТП прошлого года – это ночная авария с микроавтобусом в Гороховце. Она произошла в марте. На трассе М-7 «Волга» микроавтобус наехал на остановившийся на светофоре грузовой автомобиль «Mercedes». В ДТП пострадали сразу 16 человек. Один пассажир микроавтобуса скончался, еще двое получили тяжелые травмы.
Суд признал водителя микроавтобуса виновным и назначил ему наказание — 2 года лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии-поселении.
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Драмтеатр в огне
Пожаров в минувшем году произошло немало. Самый резонансный – это возгорание в драмтеатре. Случилось оно 29 июня. В тот день рев спецмашин и черный дым, наблюдать который можно было их разных точек Владимира, всполошил весь город. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В огне пострадала сцена драмтеатра, зрительный зал и фойе. По предварительным оценкам, на восстановление театра потребуется более 400 миллионов рублей, а пока актерам приходится работать на других площадках Владимира. Причина произошедшего — короткое замыкание при проведении электротехнических работ.
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Теплоход с пассажирами пошел ко дну
Еще одно крупное происшествие июня произошло на воде. Прогулочный катамаран «Камчатка» затонул на водохранилище в Гусь-Хрустальном. На борту было около 30 пассажиров, 12 из которых дети. Крики о помощи услышали люди, отдыхавшие на берегу. Они и вызвали спасателей. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Специалисты местной спасательной станции на лодках переправили пассажиров на берег.
Владельца затонувшего катамарана оштрафовали на 20 тысяч рублей. Выяснилось, что судно работало с неисправностью. Также были нарушены нормы пассажировместимости.
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Трагедии на боевых учениях
Не обошёлся год и без трагических случаев в вооруженных силах. В августе на полигоне Сергейцево под Ковровом во время боевых учений погиб солдат контрактной службы. Его случайно застрелил сослуживец во время перезарядки оружия. Ранение оказалось смертельным.
Еще одна трагедия произошла в феврале. В Муроме погиб 20-летний солдат-срочник из Липецкой области. Молодого человека к бетонной стене придавил грузовик «Урал». От полученных травм он скончался. До дембеля солдат не дослужил всего четыре месяца.
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Ребенок погиб на заброшенной конюшне
Страшная трагедия произошла в августе в Кольчугинском районе. При обрушении плиты перекрытия в заброшенной конюшне погибла 12-летняя девочка. Пострадали также два мальчика 12 и 13 лет. Их госпитализировали в местную ЦРБ. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Оказалось, что полуразрушенное здание не имело ограждения и находилось без присмотра. Закрыть доступ к опасным руинам потребовала прокуратура.
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Поезд с мазутом сошел с рельсовКрупное ЧП на железной дороге произошло в ноябре в Камешковском районе. Сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом. В результате аварии погиб 51-летний железнодорожник. Движение поездов было приостановлено. Площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составила 12,5 тысячи кв. метров.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Эксперты взяли анализ почвы. Содержание нефтепродуктов оказалось превышенным более чем в 4 раза. Следствие выясняет, могли ли привести к аварии ремонтные работы, которые проводились на в день схода состава.
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Угонщик экскаватора устроил аварию на теплосетях
Крупное коммунальное происшествие в 2020 году произошло на Октябрьском проспекте во Владимире. Случилось оно по вине 21-летнего жителя соседнего региона, который в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на спецтехнике. Для этого он прошел на огороженную строительную площадку, где велись ремонтные работы, завел экскаватор и угодил на нем в траншею.
Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода. Виновник происшествия едва не погиб. Из траншеи его вызволила мимо проходившая женщина. С термическими ожогами он был госпитализирован. Без тепла и горячей воды остались 1829 жителей города.
Ольга Ефремова
Фото СУ СК России по Владимирской области
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