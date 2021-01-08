Самые резонансные происшествия тяжелого 2020 года

Самое резонансное происшествие произошло в конце сентября. По дороге из школы пропал 7-летний ребенок. Его поиски продолжались почти два месяца. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. За судьбой мальчика следила вся страна, и его спасение стало настоящим чудом. Преступника, который удерживал мальчика в подвале своего дома, российским полицейским помогли найти зарубежные коллеги. Его взяли под стражу.

Мальчик находится со своими близкими. Летом семью ждет поездка на море. Это подарок областных властей.