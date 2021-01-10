Рысь попалась в фотоловушку Клязьминско-Лухского заказника

Редкий гость попался в фотоловушку, установленную в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Ранним снежным утром 9 января рысь пробралась на экологическую тропу, которой обычно ходят туристы. Животное осмотрелось по сторонам и медленно вышло из кадра, оставив следы. Видео опубликовали эксперты Дирекции ООПТ по Владимирской области:

-В 2019-м и особенно в 2020-м году, общаясь с охотниками, егерями, экологами и просто любителями природы, которые наблюдали рысь, я делаю выводы, что рыси в нашем регионе все больше и больше. И даже недалеко от города Владимира. Наблюдатели видели как одиночных рысей, так и выводки: самка и один, два и даже три котенка. В основном рыси обитают в глухих местах. Это Гороховецкий, Вязниковский и Гусь-Хрустальный районы. Там, пусть и в небольшом количестве, они были всегда. Но рысь встречается и в других районах, т.е. она расселяется, — рассказал «Призыву» постоянный эксперт, старший преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

По данным специалистов, сейчас на территории Владимирской области обитает от 35 до 50 особей рыси. Этот вид включен в раздел «Животные» Красной книги Владимирской области. С 1965 года охота на рысь запрещена.

«Во Владимирской области рысь всегда была немногочисленна, в середине ХХ в. встречалась преимущественно в Мещёре (Гусь-Хрустальный, Петушинский, Собинский р-ны). В 1990-х гг. численность варьировала от 4 до 35 особей; в начале 2000-х гг. не превышала 10 особей. За последние 10 лет отмечен незначительный рост численности популяции. В 2008–2017 гг. рысь при низких показателях обилия зарегистрирована во всех р-нах области, кроме Муромского«, — говорится в Красной книге Владимирской области.