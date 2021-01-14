Рпенский проезд строят в метель и морозы

Строительство Рпенского проезда продолжается в морозы и метель, не останавливалось оно даже в выходные и праздничные дни. Подрядчик «ДСУ-3» ведёт работы сразу на нескольких участках. Наиболее масштабный связан с монтажом свай при укреплении берегов реки Рпени, а также склонов, где находятся гаражные комплексы. Буровая машина делает отверстия в грунте, туда вставляются сваи и заливается раствор. Около 300 свай уже смонтировано, всего же их будет в десять раз больше. На другом участке работают экскаваторы и самосвалы, снимают грунт, выравнивают створ дороги.

Перепады высот на пути Рпенского проезда — 15 метров.

По проекту предусмотрено строительство моста, его стоимость — порядка 600 миллионов рублей. Всего же по смете прокладка дороги обойдётся в 2,1 миллиарда рублей. Значительные средства уйдут на перекладку коммуникаций. На пути магистрали пролегают уличные теплосети. Их надо заменить и убрать под землю. Большой объём работ также запланирован по устройству канализации.

Одновременно администрация Владимира публикует на муниципальном сайте постановления об изъятии земельных участков у собственников. В границы магистрали попали промышленные предприятия и торговые центры. У них будут изъяты небольшие участки без сноса строений. А вот имущество жителей частных домов по улице Погодина и Рпенскому проезду пострадает. Всего планируется изъять 10 жилых домов, документы пока размещены лишь по четырём. Никто из их собственников ещё не проинформирован ни о сумме компенсации, ни о сроках расселения.

Расстояние Рпенского проезда составит 2,2 километра. Движение транспорта там предусмотрено по четырем полосам, тротуары будут с двух сторон, найдётся место и для велодорожек. Вдоль дороги установят светофоры и камеры видеонаблюдения.