Роспотребнадзор призвал воздержаться от крещенских купаний

Чтобы предотвратить новый всплеск коронавирусной инфекции во Владимирской области, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от крещенских купаний в этом году. В ведомстве подчеркивают, что такие мероприятия носят массовый характер, очереди собираются и в раздевалках, и у купелей. Риск заражения очень высок. При этом тотального запрета на проведение крещенских купаний вводить не планируется.

Однако муниципалитеты могут принять самостоятельные решения. Сегодня стало известно, что в Муроме в этом году не будет купелей на Оке, в Карачарово и на территориях всех монастырей и храмов Муромской епархии. Как сообщает портал Муром24.рф, комиссия городской администрации по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности запретила проведение обряда омовения с участием массового сбора верующих.

Окунуться в иордань можно при соблюдении социальной дистанции.

Муром — пока единственный город, где решение принято официально. Если желающие окунуться в иордань будут, организаторы должны жестко соблюсти все санитарные требования, настаивает Роспотребнадзор.

— Если нет противопоказаний и вы все же решили окунуться в крещенскую ночь, то самая главная противоковидная профилактика — это соблюдение социальной дистанции. Не должно быть ни скопления людей в раздевалках, ни очередей, — отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

В ведомстве также напомнили, что окунаться в прорубь категорически запрещено людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам и людям старшего возраста. Традиционно список купелей перед Крещением опубликует ГУ МЧС России по Владимирской области.