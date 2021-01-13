Резкий рост цен на топливо отразится на его качестве

Во Владимирской области растут цены на топливо на всех автозаправках. С начала декабря ценники уже менялись дважды. После январских праздников Аи-92 на крупных заправках продают за 44,11, Аи-95 — 48,35, дизтопливо — 48,53 рубля за литр. За месяц рост составил почти рубль, это в пределах 3%. Но эксперты предрекают дальнейший рост в январе-феврале. Причина одна — скачок оптовых цен на топливо.

— Оптовые цены на топливо в России с начала декабря уже подорожали на 8%. В январе может продолжиться рост вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов, — сообщают федеральные СМИ.

Владимирстат еженедельно отслеживает цены на топливо в регионе. За январь новые данные появятся на следующей неделе. Но и за 2020 год цифры, пусть даже и усредненные, совсем не радуют автомобилистов. В январе 2020 года Аи-92 стоил 42,42 рубля, в конце декабря — уже 43,84 рубля. Рост — почти на полтора рубля. Еще выше скачок на Аи-95: с 45,4 до 47,15 рубля. Как видим, за январь больше рубля прибавил именно 95-й бензин.

— Есть владимирские компании в сфере АЗС, которые расширяют сейчас свою деятельность. На заправках устраивают небольшой общепит, продают выпечку, кофе на вынос, торгуют сопутствующими товарами для автомобилистов. За счет выручки с этой сферы они смогут сдержать резкий рост цен на топливо. Но есть компании, которые только продают топливо. Им придется тяжело. Вероятность того, что они будут продавать дистилляты вместо дизельного топлива или суррогатный бензин, очень высока, — говорит председатель межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов.

Более 70% заправок во Владимире принадлежат малому и среднему бизнесу.

В период пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса и так пришлось нелегко. Удержать клиента — их главная задача. А как это сделать, если не получится сдерживать цены на АЗС?

Эксперт «Народного контроля» Алексей Смирнов вспоминает, что в 2019 году в черный список Росстандарта по качеству топлива Владимирская область попала именно из-за резкого скачка цен на бензин. Тогда весной резко повысились ставки на топливо, чтобы заставило местные АЗС «мудрить» с его составом. Только к 2021 году удалось улучшить картину. И вот опять новый рост цен. «Народный контроль» продолжит проверки автозаправок. Пробы топлива будут отдавать на экспертизу, результаты обнародуют.