Рецепт напитка IX века восстановили в Суздале

В Суздале восстановили уникальный рецепт напитка IX века. В составе ставленый мед и сок владимирской вишни. Первыми продегустировать напиток смогли в новогодние праздники гости города. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации малых туристических городов, медовар и ресторатор Игорь Кехтер.

— Исходя из той практики и рецептуры, которая была в записях летописей и книг, можно сделать вывод о том, что наши предки добавляли в ставленый мед сок владимирской вишни, известной далеко за пределами региона — раньше ее поставляли патриарху в Москву. Несколько лет я экспериментировал с составом, и вот наконец-то ставленый мед с вишней, заложенный в 2015 году, получился, и сегодня его могут попробовать гости Суздаля, — отметил Игорь Кехтер.

Особенность приготовления напитка в том, что его закатывают в бочку и на несколько лет помещают в землю. Такая технология производства делает продукт недешевым, популярная суздальская медовуха куда доступнее.

Первая партия напитка составила 50 литров.

Однако серийное производство вишнёвого напитка все же будет налажено. Объем первой бочки составил 50 литров. Мед будет продаваться как в Суздале, так и в недавно открытом в Ивановской области Музее российского национального напитка. Об уникальных экспонатах этого музея «Призыв» рассказывал в праздничном выпуске программы «Точка на карте».

За последние пять лет в Суздале также были восстановлены рецепты игристого и «негазированного» ставленого меда и напитка на бруснике. Сейчас ведется работа по патентованию способа приготовления ставленого меда.