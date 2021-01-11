Рейдерский захват, собаки «новых русских» и другие истории из жизни сторожа

8 января охранники всего мира праздновали свой профессиональный, но неофициальный праздник – День сторожа. В Древней Руси люди этой профессии вели дозор государственных границ и сообщали о наступлении врага. Именно конные постовые принесли весть о приближении Мамая и дали возможность русским князьям собрать рать.

В Российской Империи первые сторожа (это были тоже конные постовые) появились в XV веке, когда крымские кочевники замучили всех набегами. Сейчас профессия сторожа, конечно, стала другой, но главная функция осталась прежней – обеспечить сохранность объекта. Сколько получают современные сторожа? Наш герой Александр Майров (имя и фамилия измены по просьбе героя. – Прим. редакции) вспомнил, как он, его отец и сын работали сторожами: как пережили рейдерский захват, предотвратили угон трактора и охраняли собак «новых русских».

Сколько получают сторожа?

Для многих из нас это будет открытием, но рабочий день сторожа не бесцельное сидение на месте, сладкий сон и распитие чая, а выполнение множества задач. Он и пропуска проверяет, и объект охраняет, и следит за исправностью сигнализации, просматривает трансляции с камер видеонаблюдения.

Профессия сторожа не предполагает большого карьерного роста, но сторож всегда может поискать вакансию в другой организации, где выше зарплата и лучше условия, или устроиться в охранное предприятие. Охранник во многом похож на сторожа, но его обязанности шире, да и ответственности больше. Так, если сторож предупреждает о серьезной опасности, то сотрудник охранного агентства ее устраняет (применение силы, оружия, сопровождение преступника в отделение полиции).

И охранник, и сторож — профессии весьма востребованные. Например, на сайтах трудоустройства, если выбирать Владимирскую область, сейчас есть 280 вакансий сторожа и охранника с зарплатой от 12 000 до 55 000 рублей. За большими зарплатами предлагают ехать в Москву и трудиться вахтовым методом.

Средняя зарплата сторожа в России:

ночного сторожа — 32 786 рублей,

в школе – 22 104 рубля,

в детском саду – 17 653 рубля,

сторож-вахтер – 18 649 рублей,

сторож-охранник – 17 184 рубля.

История первая: рейдерский захват

Александр Майров работал в молодости сторожем детского сада и охранял собак в богатом доме. Его отец – работник НИИ – пошел сторожить, чтобы спасти семью от голода, а сын подрабатывал сторожем на стройке, потому что стипендии не хватало. Александр вспоминает:

— Мой отец шутил, что сторож – это не профессия, а состояние души. Он и его друзья работали в одном из московских НИИ. Но как грянула перестройка, о науке в течение нескольких лет все позабыли. В девяностые денег платили мало, а семьи были у всех, кушать хотелось каждый день.

И вот доценты и прочие умные дяди с регалиями ушли подрабатывать. Один подался в торговлю, другой – на стройку. А мой отец Павел Петрович и его коллега Леонид Моисеевич – в сторожа. Они охраняли частную контору посменно и вместе, все зависело от того, как и кого с кем поставят.

На работе ученые-сторожа читали Шопенгауэра в оригинале, играли в шахматы, рассуждали о вечном.

В принципе работа была непыльная, и деньги платили вовремя. Можно было подремать, а утром бежать в НИИ, на основную работу. Отец (по здоровью) и Леонид (по религиозным убеждениям) не пили, были культурными, начальство довольно.

Но в июле 1998 году фирма, которую они охраняли, попала под рейдерский захват. Три дня отец и Леонид просидели на воде и сухарях в подсобке, их не выпускали. Страху натерпелись, зато потом были премированы – по 150 долларов на брата. Отец принес эти деньги домой, как будто приз выиграл в лотерею. Они с матерью отложили деньги на «черный день», а в августе произошел дефолт рубля. И эти деньги помогли потом им выживать несколько месяцев. Жаль, отец потом быстро ушел из жизни, скончался от инфаркта.

История вторая: детский садик и собаки

— Александр, вы ведь тоже работали сторожем?

— Да, меня устроили в детский садик сторожем, когда я в колледже учился. По ночам делал контрольные себе и своим однокурсникам, за деньги, естественно. Книжки читал, пару часов дремал и на занятия.

Молодой организм быстро восстанавливался, я еще на дискотеки успевал ходить. Ко мне ребята со своими девушками на свидания бегали. В моей подсобке женихались, а я в группе какой-нибудь сидел. Раза три за ночь обходил дозором владения.

— Но ты же потом переехал во Владимир?

— Да, влюбился в девушку. У ее родителей был большой дом. Они занимались торговлей. Поженились, родился сын. Пару лет пожили и разошлись. Мне не хотелось далеко от сына уезжать. Жил потом в общаге, работал на заводе, мотался каждую свободную минуту к ребенку, чтобы с ним побыть.

У тестя случился инсульт. Благосостояние семьи резко пошло вниз. С работой у меня тоже были непонятки. Друзья отца предложили мне устроиться к «новым русским» охранником.

Не люблю я вспоминать эту строчку биографии. Я сторожил дачу, куда хозяева наезжали 2-3 раза в неделю. В мою обязанность еще входило заниматься собаками. Жили там два мастифа и овчарка. Их надо было кормить по часам, выгуливать, играть. Витамины, говяжья вырезка, овощи, каши. Одна собака любила клубнику, так ей на рынке отборную ягоду покупали.

На даче работала еще кухарка с мужем, они хозяйством занимались. И я трудился по сменам. Неделю работаю, неделю отдыхаю. Деньги хорошие платили. А собакам столько еды покупали, что много на выброс шло. Да и хозяева, когда собирались гулять с друзьями, чтобы душа пела, такие столы накрывали. И мы с кухаркой в долю вошли. Она внуку, а я сыну вез мясо, фрукты и прочие деликатесы. Я пять лет там проработал. Потом хозяева дачу продали, дом продали и укатили жить в Испанию.

История третья: студент и трактор

— Но вы же сейчас не охранник?

— Да, давно вырос из этого. Отучился в академии, работаю в органах, мотаюсь в Москву, работа там. Бывшая жена вышла второй раз замуж. Я реже стал бывать у них дома.

Купил небольшой дом под Суздалем. Тоже женился. Жена и дочь тут живут. У дочки аутизм, ей тяжело в обычной школе учиться, плюс она не выносит большое скопление народа. На природе ей лучше всего. Сын в Питере живет. Но часто бывает с внуком у них дома.

Сын, кстати, когда учился, тоже сторожил. Работал на базе, на стройке. Причем на стройке работа очень ответственная. Обходы каждый час надо совершать. И вздремнуть не получится, иначе все проспишь. У сына однажды на стройке чуть трактор не угнали. Он после эту работу бросил, переживал. Если б угнали, пришлось бы из своего кармана платить.

— Александр, на ваш взгляд, сторож — работа для пенсионеров или молодых?

— Я несколько раз слышал, что сторож – это работа для тупых и выпивающих. Ребята, нет! Может быть, сторож и не спасает жизни, как хирург или солдат, но он просто делает свою работу.

Для кого-то работа сторожем – это подспорье, когда он учится, или еще не нашел достойное место службы, или вышел на пенсию, а жить трудно.

Но некоторые работают сторожами всю жизнь. Не потому что они больше не хотят, многим просто хочется уединиться и уйти от этой невозможной жизни.

У сына есть знакомый, который работал сторожем, а по ночам писал книгу и учил английский. Вот сейчас в Штатах живет. Актеры Станислав Любшин, Джим Кэрри, Константин Хабенский работали сторожами. И разве они плохие люди, асоциальные элементы?