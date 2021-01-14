QR-код выгнал желающих перекусить на улицу

Предварительная регистрация для желающих перекусить в ресторанах, барах и кафе отбила аппетит у многих клиентов. Люди до сих пор не понимают, что такое QR-код и с чем его едят. Просьба ввести персональные данные на входе отваживает гостей от самых вкусных блюд. Одни просят «завернуть с собой», другие предпочитают обедать на улице. На открытых верандах даже в морозные дни и снегопад можно увидеть жителей города, обедающих прямо в варежках. А в заведениях общепита столики зачастую пустуют. И если в каникулы контраст был не столь очевиден, то в будни рестораторам не до сладкой жизни.

Код-контроль преодолел ребёнок

Провести новогодние каникулы активно семье Акимовых из Владимира, кажется, ничего не мешало. Коронавирусом переболели ещё в октябре. Антитела на хорошем уровне, иммунитет открывает двери в любое людное место. Они планировали прогулки на свежем воздухе и теплый ужин в кафе. Сначала на каток, потом променад по Георгиевской улице. И на десерт — любимая кафешка в центре, говорит Светлана.

Семья любит заходить туда каждые выходные. Странные шрихкоды на кассе Акимовы и до новогодних каникул, кажется, видели. Но пройти регистрацию никто и никогда их прежде не просил. А тут на тебе — заставили сканировать QR-код прежде, чем занять место за столиком.

— Я слышала про эти коды, но регистрировалась лишь однажды — в ресторане «Глобуса». Там было строго: мужчина на входе никого не пускал без отметки в телефоне, — говорит Светлана Акимова, — А в это кафе в декабре заходили несколько раз, даже намека не было на QR-код. Сейчас же уточняют сразу, где будем есть — за столиком или возьмём с собой на вынос.

Многие недоумевают, почему на улице за столиками сидят люди. Думают, дело в новогодней атмосфере.

Многие подкреплялись на свежем воздухе. Если бы не старшая дочь, говорит наша героиня, Акимовым тоже пришлось бы есть горячий ужин на холоде.

— Я с тремя детьми, мы после прогулки замерзли, и входить на улицу совсем не хотелось. Стала изучать свой телефон, у меня нужного приложения не оказалось. Скачать его не получилось – интернет слабый. Хорошо, что у дочки iPhone. Я так поняла, он автоматически считывает эти коды, — говорит Светлана. — Если бы не ребёнок, остались бы без ужина. Вот так дочь провела нас в кафе.

На следующий день история повторилась уже в другом конце города. Охранник ресторана быстрого питания в Добром остановил маму с детьми на входе. Объяснил, что регистрация стала обязательной, что у заведения уже есть предупреждение за манкирование QR-кодов, и следующий этап — штраф 100 тысяч рублей.

— Мы уже были научены. Ребенок достал телефон, ввел номер, показали его охраннику. Заняли место за столиком. В очереди человек 10. Большинство оформляет заказ на вынос. Эти люди не прошли регистрацию. Но стояли рядом с нами минут 10, пока ждали заказ, — говорит Светлана. — И в чем смысл? А вдруг среди них тоже есть инфицированный ковидом? Мы были в контакте. Разница только в том, что нас пустили за столик в кафе, а многие молодые ребята ели на улице. Там столики никто не убрал. Обедай на здоровье!

Клиенты едят дома

Сами рестораторы уже не рады введенной осенью системе QR-кодов. Предварительная регистрация задумывалась, как компромисс с властями. Чтобы сохранить рабочие места, возможность платить налоги и аренду, многие представители бизнеса готовы были в ноябре вместе с меню подавать QR-код. В идеале система должна была работать оперативно и оповещать посетителей общепита о возможном контакте с инфицированным коронавирусом через пару дней. Но для этого тестирование на ковид должно занимать максимум 48 часов. Пока же ждать результатов анализа приходится куда дольше.

Бессмысленность подрывает доверие к системе и заставляет клиента питаться дома.

— Люди нас спрашивают: а зачем нужны эти QR-коды, как будут работать? Если мы добросовестно хотим трудиться, значит, должны проверить на входе каждого клиента. Нравится это не всем. Некоторые говорят: пойдем туда, где контроля нет, — говорит один из рестораторов Владимира. — В Москве эту систему ввели, поиграли и через месяц отменили.

«Чёрная метка» по телефону

Еще до Нового года «Призыв» пытался уточнить в администрации области информацию о том, сколько жителей региона уже получили тревожное смс о нахождении рядом с ковид-положительным человеком в заведении общепита. На запрос мы получили очень странное письмо. В «Белом доме» то ли не ведут статистику (в документе сказано, что сервис не имеет аналитического функционала), то ли специалисты просто не смогли внятно сформулировать мысль.

Искать людей, которым все-таки пришли оповещения о возможном контакте с носителем вируса, мы решили самостоятельно. Судя по опросу, проведенному в социальных сетях, предупреждённых об опасном соседстве в кафе немного, но они есть. Вот, например смс, полученное жительницей Петушинского района. Девушка посетила местный ресторан быстрого питания в середине декабря, оставила свой номер телефона, а в конце года к ней пришло сообщение.

Девушка говорит, что коронавирусом она не болела и смс о возможном контакте с инфицированным человеком её напугало. Кто был этот ковид-положительный клиент ресторана, неизвестно. За каким столиком сидел, не сообщается. Мог ли он пересекаться с девушкой — загадка.

— В этот день в кафе была заполнена примерно половина зала, — рассказала «Призыву» Полина, — Меня предупредили, что в случае плохого самочувствия надо обратиться к врачу.

Штраф кормильцам

Предварительная регистрация клиентов нужна для того, чтобы предупредить посетителей ресторана о потенциальной опасности. QR-код — информация обезличенная, говорят рестораторы, согласившиеся в ноябре работать по новым правилам. Кроме номера телефона, ни имени, ни фамилии гость заведения общепита не оставляет. Теоретически ввести в базу данных можно любые цифры.

Регистрация должна помочь человеку вовремя обратить внимание на свое здоровье.

— Мы никому в душу не лезем, персональные данные не собираем. В первую очередь, это делается для здоровья наших гостей. У нас везде написано: «Нам важно, чтобы вы были здоровы». С вас берут только номер телефона. Фактически, когда вы расплачиваетесь картами, вы также чекинитесь, — пояснил в ноябре «Призыву» совладелец ресторана «По чесноку» Артем Силонов, — Я слышал, что у некоторых возникали проблемы после введения QR-кодов. Но пройти регистрацию можно легко и просто.

Для самих рестораторов вопрос регистрации на входе — тоже о здоровье. Только финансовом. Власти ужесточили контроль соблюдения правил. Проверки проходят регулярно. Одним уже пришлось заплатить штраф в 100 тысяч рублей, другим выписали предупреждение, сообщили «Призыву» бизнесмены. И рейды продолжатся. Роспотребнадзор требует у властей повысить бдительность.

— Управление Роспотребнадзора не является инициатором введения во Владимирской области этой новации для общепита. По указу губернатора назначены должностные лица, которые контролируют и мониторят проведение проверок предприятий общественного питания на предмет QR-кодов. Мы не раз обращались к губернатору, чтобы контроль за этим был ужесточен, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Сколько точно кафе, баров и ресторанов уже лишились части выручки из-за несоблюдения требований регистрации посетителей, точно не известно. Накануне этот вопрос «Призыва» участникам еженедельного брифинга по эпидемиологической ситуации так и не был озвучен пресс-службой «Белого дома». Уже завтра мы постараемся задать его представителям департамента цифрового развития. Пока же власти отчитались о рейдах по заведениям общепита. Без цифр и данных.

— Сотрудниками департамента предпринимательства Владимирской области совместно с полицией и ОМСУ проводится мониторинг хозяйствующими субъектами положения Указа губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38, — сказано в официальном ответе на запрос «Призыва» — При неисполнении положений вышеуказанного нормативно-правового акта сотрудниками полиции собираются материалы для привлечения хозяйствующих субъектов к административной ответственности ст 20.6.1 КОАП РФ.

После новогодних праздников в заведениях общепита затишье. Вчера областные власти продлили ограничения на развлекательные мероприятия до середины февраля. Ресторанам и барам снова запрещено проводить дискотеки, конкурсы и караоке. И если ситуация не изменится, владельцам бизнеса будет вовсе не до песен и плясок. Аппетита во время коронавируса у посетителей не прибавляется… а QR—код может спугнуть самых голодных гостей.