Пьяный водитель на «Audi» протаранил автобус

ДТП с автобусом произошло накануне вечером на федеральной трассе в черте округа Владимир в районе поселка Лесной. Подробных сведений в региональном управлении ГИБДД нет, потому что никто не заявил о травмах. Подробности ДТП без пострадавших не заносятся в базу инспекции. Известно только, что водитель «Audi» совершил наезд на стоящее транспортное средство — автобус марки «Mercedes».

Но кое-какие сведения дали очевидцы аварии. Их опубликовала группа «PRO Транспорт» Владимир News. По информации свидетелей, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. После столкновения водитель выбежал из машины и скрылся в лесу. Виновника поймал один из пассажиров автобуса. Кто-то из знакомых водителя рассказал, что тот поругался с женой, основательно выпил и сел за руль. В ГИБДД нет подтверждений о нетрезвом состоянии водителя.

За январь — ноябрь в 2020 году (это последние официальные данные ГИБДД) во Владимире произошло 20 ДТП с участием автобусов. Еще 26 аварий случились по вине пьяных водителей. Во Владимирской области автовладельцы «под мухой» учинили 207 ДТП, в результате которых 53 человека погибли и 281 получили травмы.