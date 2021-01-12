Простоявший месяц компьютерный томограф заработал в больнице № 5

Сломавшийся компьютерный томограф во владимирской городской больнице № 5, предназначенный для диагностики коронавирусной инфекции, отремонтирован и уже возобновил свою работу. Диагностику можно проводить снова, заверили «Призыв» в департаменте здравоохранения Владимирской области.

Аппарат сломался в конце ноября прошлого года. Пока дорогостоящую технику чинили, терапевты медучреждения выписывали направления на КТ по другим адресам. Как пояснила на традиционном еженедельном брифинге глава департамента здравоохранения Елена Утемова, у аппарата была выявлена поломка электроснабжающего кабеля. Над устранением неполадок трудилась бригада специалистов. От поломок медицинской техники никто не застрахован, подчеркнула глава облздрава.

Диагностическое оборудование вышло из строя в конце ноября.

Ранее вышел из строя томограф в одном из медучреждений Александровского района. Затем его починили.

Что касается двух томографов, которые должны начать работу во Владимире на базе городской больницы № 6 и в новом корпусе противотуберкулезного диспансера, то ввод их в эксплуатацию затягивается. В настоящий момент оформляется необходимая документация. Ориентировочно, томограф в новом корпусе противотуберкулезного диспансера заработает до конца января.