Проходящие через Владимир «Стрижи» и «Ласточки» изменят маршрут

Теперь официально. «Стрижи» и «Ласточки», курсирующие через Владимир по маршруту Москва – Нижний Новгород, будут прибывать не на Курский вокзал, а на станцию Черкизово. Произойдет это с 15 марта. Нововведение связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская, уточняет пресс-служба РЖД.

— С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться 5 пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов «Ласточка», курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород, — говорится в сообщении.

Также будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал.

Скоростные поезда переведут на новый вокзал.

Когда реконструкция будет завершена, часть поездов сможет вернуться на Курский вокзал.

А пока для удобства пассажиров ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать 2 платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

Пассажиров просят заранее знакомиться с изменениями в расписании поездов. Сделать это можно на вокзалах и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».