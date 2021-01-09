Продлевать школьные каникулы во Владимирской области не планируют

Областные власти не планируют продлевать школьные каникулы по примеру Москвы. В отличие от столичных детей, которые вернутся за парты 18 января, учащиеся нашего региона продолжат образовательный процесс сразу после новогодних праздников — 11 числа. Об этом на последнем в ушедшем году брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке, заявила директора департамента образования Ольга Беляева. И новых вводных пока нет.

— Пока мы таких мер не планируем принимать. Мы говорим о том, что у нас ситуация стабильная. И как вы знаете, мы частично ушли на досрочные каникулы, — сказала Ольга Беляева, отвечая на вопрос о возможности продления зимних каникул. — Думаю, что мы выйдем в нормальном режиме. Но многое зависит от того, насколько мы поняли, как надо себя вести, что надо делать, чтобы эпидемия не развивалась.

При этом говорить о том, что все школы откроются после праздников, пока преждевременно. Образовательные учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о продлении каникул или переходе на дистанционную форму обучения. Уже сейчас в родительских чатах запущен мониторинг здоровья. Мамам и папам предлагают сообщить классным руководителям о самочувствии своих детей. Если окажется, что много школьников после праздников разболелись, класс могут оставить дома

Самая сложная обстановка до Нового года складывалась в Гусь-Хрустальном и Муроме.

Болели не только дети, но и педагоги. Одновременно лист временной нетрудоспособности открывали до 9% учителей. Еще до праздников ситуацию удалось стабилизировать. По словам Ольги Беляевой, на конец 2020 года на больничном было не более 2% педагогического состава.

Не допустить распространения инфекции в наступившем году областные власти планируют за счет вакцинации. Губернатор региона уже призвал работников сферы образования активно прививаться. До праздников вакцину от коронавируса уже получили почти 500 педагогов.

— Я поручил ускорить вакцинацию от COVID-19 педагогов. Скоро им начинать учебный процесс — нужны силы и хорошее самочувствие. Кроме того, не хотелось бы отправлять детей на внеочередные каникулы из-за того, что учителя на больничном, – написал Владимир Сипягин на своей странице в социальных сетях.

Второе полугодие для организации образовательного процесса не будет простым, признают в «Белом доме». Исключать точечного перехода на дистанционное обучение отдельных классов или школ сейчас нельзя. Многое зависит от того, как много заболевших коронавирусом будет после активного празднования Нового года.