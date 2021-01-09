Продлевать школьные каникулы во Владимирской области не планируют

Областные власти не планируют продлевать школьные каникулы по примеру Москвы. В отличие от столичных детей, которые вернутся за парты 18 января, учащиеся нашего региона продолжат образовательный процесс сразу после новогодних праздников — 11 числа. Об этом на последнем в ушедшем году брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке, заявила директора департамента образования Ольга Беляева. И новых вводных пока нет.
— Пока мы таких мер не планируем принимать. Мы говорим о том, что у нас ситуация стабильная. И как вы знаете, мы частично ушли на досрочные каникулы, — сказала Ольга Беляева, отвечая на вопрос о возможности продления зимних каникул. — Думаю, что мы выйдем в нормальном режиме. Но многое зависит от того, насколько мы поняли, как надо себя вести, что надо делать, чтобы эпидемия не развивалась.
При этом говорить о том, что все школы откроются после праздников, пока преждевременно. Образовательные учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о продлении каникул или переходе на дистанционную форму обучения. Уже сейчас в родительских чатах запущен мониторинг здоровья. Мамам и папам предлагают сообщить классным руководителям о самочувствии своих детей. Если окажется, что много школьников после праздников разболелись, класс могут оставить дома
Самая сложная обстановка до Нового года складывалась в Гусь-Хрустальном и Муроме.
Болели не только дети, но и педагоги. Одновременно лист временной нетрудоспособности открывали до 9% учителей. Еще до праздников ситуацию удалось стабилизировать. По словам Ольги Беляевой, на конец 2020 года на больничном было не более 2% педагогического состава.
Не допустить распространения инфекции в наступившем году областные власти планируют за счет вакцинации. Губернатор региона уже призвал работников сферы образования активно прививаться. До праздников вакцину от коронавируса уже получили почти 500 педагогов.
— Я поручил ускорить вакцинацию от COVID-19 педагогов. Скоро им начинать учебный процесс — нужны силы и хорошее самочувствие. Кроме того, не хотелось бы отправлять детей на внеочередные каникулы из-за того, что учителя на больничном, – написал Владимир Сипягин на своей странице в социальных сетях.
Второе полугодие для организации образовательного процесса не будет простым, признают в «Белом доме». Исключать точечного перехода на дистанционное обучение отдельных классов или школ сейчас нельзя. Многое зависит от того, как много заболевших коронавирусом будет после активного празднования Нового года.
Полина Тарбеева
Фото: ТАСС
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