Прививку от коронавируса сделали более 400 педагогов

Более 400 педагогов Владимирской области прошли первый и частично второй этап вакцинации от коронавируса. По данным на 13 января, в списках желающих привиться еще свыше 1200 работников образовательных организаций. Процесс носит исключительно добровольный характер, подчеркивают в областном департаменте образования.

— Обращаю внимание на то, что это абсолютно добровольное мероприятие. Никто никого не заставляет. Мы только информируем и предлагаем. Списков департамент образования со всей области не собирает, как это, я вижу, в соцсетях пишут, это чистая ерунда. Списки напрямую из образовательной организации или из муниципального образования поступают в медицинские организации. И они уже работают с педагогами, — заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

Ольга Беляева также отметила, что были случаи, когда педагогам отказывали в вакцинации из-за выявленных противопоказаний.

Учителей к вакцинации не принуждают.

В целом же ситуация с заболеваемостью учителей и учащихся в регионе нормализовалась. Сейчас коронавирусом по всей области болеет 81 педагог, что составляет около 1% от общего количества преподавателей. До праздников на больничном находились более 200 учителей. Снизилось и количество инфицированных учащихся: среди школьников — с 236 до 60; среди воспитанников детских садов — с 57 до 7; среди учащихся колледжей — с 76 до 30.

На сегодняшний день карантина по ковиду нет ни в одном учебном заведении региона. Лишь 21 ребёнок из дошкольной группы Павловской школы Суздальского района находится на карантине по ОРВИ.