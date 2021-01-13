Похитителю первоклассника продлили срок ареста

Похитителю 7-летнего мальчика из Камешковского района продлили срок ареста на 1 месяц и 9 дней. Такое решение накануне вынес Ковровский городской суд, удовлетворив ходатайство следствия. Под стражей он пробудет до 27 февраля включительно. Обвиняемый и его защитник не возражали против продления срока содержания под стражей, говорится на сайте суда.

Освободить ребенка из плена удалось спустя 52 дня.

Резонансное происшествие с похищением ребенка произошло в конце сентября прошлого года. 7-летний мальчик пропал по дороге из школы. Его поиски продолжались почти два месяца. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди.

За судьбой первоклассника следила вся страна, и его спасение стало настоящим чудом. Преступника, который удерживал мальчика в подвале своего дома, российским полицейским помогли найти зарубежные коллеги.