Погода во Владимире

Прогноз погоды на 2 января

В субботу, 2 января, во Владимирской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируется -1 градус и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до -2 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.

Фото «Призыва»


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