Погода во Владимире

В субботу, 2 января, во Владимирской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируется -1 градус и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до -2 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.