Погода во Владимире

В субботу, 2 января, во Владимирской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируется -1 градус и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до -2 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
Фото «Призыва»
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Обсуждение 22
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар
Ура, тепло идет
Ура, тепло приближается
Прекрасная погода
Ура, теплынь
Как хорошо, что выходные без осадков по прогнозу
Такая погода прекрасная, а мы на работе….
С 14го, говорят, осень начнется
прохладненько
Вот и наступило бабье лето
добавьте еще отопление мерзнем в квартире+25