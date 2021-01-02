Подросток упал в шахту лифта

Первый день наступившего нового года не обошелся без происшествий. Поздно вечером во Владимире упал в шахту лифта 13-летний подросток. Инцидент произошел в одном из домов на улице Нижняя Дуброва. На место оперативно прибыли спасатели. По предварительной информации, мальчик, застряв в лифте, пытался самостоятельно выбраться из него, в результате сорвался и упал в шахту.

— Сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательного отряда Владимира при помощи пожарной лестницы-палки извлекли пострадавшего и передали медикам, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Для оказания помощи подростку выезжали 21 человек и 8 единиц техники.

В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Как сообщают жители дома в социальных сетях, подросток упал с высоты четвёртого этажа.