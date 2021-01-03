Плату за капремонт во Владимирской области хотят повысить

Во Владимирской области повысят размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Он не менялся ни разу со времен принятия — более шести лет. Собственники жилых помещений платят 6,5 рубля за квадратный метр — это предельная ставка, утвержденная администрацией области. В канун нового года врио заместителя губернатора Роман Годунин сообщил в соцсетях о том, что взносы, вероятно, повысятся до 7,15 рубля за «квадрат». Эту возможность он обсудил с фондом капремонта.

— Размер взноса является одним из самых низких в ЦФО. Этот вопрос уже давно назрел и его необходимо решать. Мы выслушали сегодня доводы и обоснования предложений фонда капремонта. Все материалы представим в ближайшее время губернатору. Кроме того, планируем обсудить этот вопрос с Заксобранием, Общественной палатой и ассоциацией муниципальных образований, — сообщил Роман Годунин.

Ежемесячные взносы могут повысить на 10% — это вдвое выше прошлогоднего уровня инфляции.

Фонд капремонта давно уже озвучивал проблемы с выполнением ремонтной программы. Строительные материалы дорожают, аппетиты подрядчиков растут, всё труднее найти грамотных специалистов, готовых работать по бюджетным контрактам с огромным списком требований и низкой оценкой услуг. Очередь в программе капремонта растёт, и единственным выходом продвинуться на пару ступеней вперёд стало повышение платы за капремонт. Собственники готовы были вносить и по 20-30 рублей за квадратный метр, лишь бы ускорить замену текущей крыши.

По подсчетам фонда капремонта, рост тарифа до 7,15 рубля пополнит программу капремонта на будущий года на 141 миллион рублей, что позволит отремонтировать во Владимирской области 57 многоквартирных домов.

Напомним: оплату взносов за капремонт область предоставляет льготы. Жители старше 70 лет платят 50% от суммы, люди старше 80 лет вовсе освобождены от платы. Льготой в регионе пользуются свыше 20 тысяч человек. В 2021 году на компенсацию этих льгот выделят 28 миллионов рублей.