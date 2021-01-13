Первые владимирские газеты: что вы о них знаете?

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов — День российской печати. Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер «Ведомостей». А наши «Владимирские губернские ведомости» появились лишь в 1838 году. И только ими местный рынок периодической печати не ограничился. Известно, что до революции во Владимире выходило уже пять газет! А что вы о них знаете? Проверьте себя с помощью этого теста!
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