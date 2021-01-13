Первые владимирские газеты: что вы о них знаете?

Кто из известных владимирских краеведов XIX века был редактором «Владимирских губернских ведомостей»?

Какой популярный раздел впервые ввел в неофициальной части «Владимирских губернских ведомостей» Александр Герцен, приглашенный поработать в газете во время своей ссылки во Владимире?

По ходатайству какого епископа Владимирского и Суздальского, прославленного впоследствии в лике святых, Святейший Синод разрешил выпускать с 1865 года «Владимирские епархиальные ведомости»?

Как первоначально называлась популярная в губернии еженедельная газета «Старый владимирец», издававшаяся с 1907 по 1917 год?

Кто из известных прозаиков начала XX века начал свой творческий путь в газете «Старый владимирец»?

Подписчиков какой страны удалось заинтересовать ежедневному политическому и литературному изданию «Владимирская газета», хотя она и выходила всего лишь с 27 ноября 1902-го по 24 июня 1903 года?

Сколько просуществовала ежедневная общественно-политическая и литературная газета «Клязьма», заявившая в своей программной статье следующее: «Задачей является вести борьбу как против правонарушений, допускаемых правительством, так и против пассивности и равнодушия, обнаруживаемых частью нашего общества»?

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