Первоклассников начнут зачислять в школы по новым правилам

В наступившем 2021 году прием детей в первый класс будет проходить по новым правилам, согласно приказу Минпросвещения. Если прежде подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь принимать их будут только с 1 апреля. Дата старта одна и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. Прием заявлений окончится 30 июня.

Раньше информация о зачислении ребенка в первый класс становилась известной через неделю. Теперь руководство школы обязано уведомить родителей об этом в трехдневный срок после завершения приемки документов, то есть после 30 июня.

Приказы издадут после сбора всех заявлений.

Если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались, то ребенку в зачислении не откажут. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Не принять ребенка в школу государственные учебные заведения могут, если только мест уже нет. В этом случае местные органы самоуправления должны помочь с устройством первоклассника в другую школу.

Подать документы можно не только непосредственно в школе. В прошлом году родителей будущих первоклашек отправили на портал госуслуг, и это вызвало определенные трудности. И это при том что электронная версия нужна в качестве дополнения, бумажный вариант все равно пришлось писать в стенах школы.