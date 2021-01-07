Пассажиры такси пострадали в ДТП во Владимире

Две пассажирки такси, одна из которых несовершеннолетняя, пострадали в ДТП во Владимире. Авария произошла в ночь с 5 на 6 января на Октябрьском проспекте, рядом с «Белым домом». По предварительной информации, водитель автомобиля «LADA Granta» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», двигавшимся по правилам.

Участники ДТП – автомобили такси.

В ДТП пострадали водитель «LADA Granta», мужчина 1997 года рождения, а также 2 пассажирки «Hyundai Solaris» 1983 и 2004 годов рождения.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Между тем в социальных сетях уже появились посты с просьбой откликнуться очевидцев аварии и тех, кто имеет записи с видеорегистраторов.