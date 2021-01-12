Объем тестирования на коронавирус за сутки вырос вдвое

Число заболевших коронавирусом хотя и понемногу, но снижается. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 157 человек. И это при том, что объем тестирования за первый рабочий день после затяжных праздников вырос более, чем в два раза. 2327 исследований против 983, сделанных 10 января. Именно со снижением числа тестов в каникулы связывают стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе.

В данный момент в регионе болеют 2047 человек.

В лидерах по заболеваемости остаётся Владимир. За сутки плюс 40 инфицированных. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы — там 20 и 14 новых случаев соответственно. 12 инфицированных в Петушинском районе, 10 — в Александровском районе. По 9 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского, Ковровского, Вязниковского и Кольчугинского районов, по 6 – Гороховецкого и Суздальского. 4 случая подтверждены в Меленковском районе, 3 – в Селивановском. По 2 заболевших в Радужном и Собинском районе, по одному в Судогодском и Киржачском.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 20 566 жителей региона. Выздоровели 17 967, умерли 552 человека. 8 летальных случаев подтверждены за минувшие сутки.

По состоянию на сегодняшний день, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1401 из них занята — это 74% всех мест, сообщает облздрав.