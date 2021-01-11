Новогоднее чудо. В праздники на свет появились 144 малыша

За праздничные дни только во Владимире на свет появились 144 малыша. Первые роды приняли во втором родильном доме. 1 января в 9.30 на свет появилась девочка. Годом ранее в родильном марафоне первенствовали мальчики. Но все праздничные малыши — особенные. Тем более для счастливых родителей, которые дождались свое новогоднее чудо. Сейчас большинство мам с малышами, проведших праздники в медучреждениях города, уже выписаны домой.

Роды в Рождество

О том, что рожать ей предстоит в Рождество, Анжела узнала еще весной. Первый и очень долгожданный ребенок должен был появится на праздник. Забеременеть долго не получалось, а тут такое чудо! Новый год вместе с мужем встретили большой компанией. Все желания, говорит счастливая мама, под бой курантов загадала про малышку: чтобы роды прошли успешно, чтобы дочка была здоровой.

Тазовое предлежание подразумевало кесарево сечение. По плану роды назначали на 8 января. В больницу легла за 4 дня. Анжела заранее знала, кто будет делать операцию. Но дочка ждать не стала. С первыми схватками молодую маму отправили на роды. Она вспоминает, как переживала, какая будет бригада. Настраивалась на одних врачей, а появиться малышке на свет помогли другие.

— Я не знаю, что такое рожать не в Рождество. Наверное, в любой другой день для меня все происходило бы так же. Естественно, переживала, какая будет бригада. Как все пройдет. Договаривалась с одним врачом, а по факту рожала в другой бригаде. Но отношение было хорошее. Я разнервничалась. Но все меня успокаивали. По-доброму ко мне отнеслись, носились со мной, как с маленьким ребенком. Все было хорошо, дочка родилась 3400, — говорит Анжела Ручай. — Хочется будущим мамочкам, кто собирается рожать, особенно тем, у кого будет кесарево, сказать: надо быть к этому готовым морально. Хорошо, когда ты ходишь, как бегемотик, с пузиком, надеюсь, что у многих беременность легко проходит. А потом будет восстановительный период, и тут надо понимать, что надо перетерпеть. И бывает порой больно. Но это все забудется. Мне кажется, что у меня уже не болит, и хочется скорее домой.

Уже сегодня Анжелу с дочкой выпишут из больницы. Малышку назвали Амалия. Кстати, во время беременности долгое время Анжела думала, что ждет мальчика. Когда пол ребенка удалось определить точно, имя не могли подобрать. Свое слово сказал дедушка. В семье немецкие корни, поэтому имя Амалия девочке очень подходит.

— Я услышала первый звук, который она издала, как котеночек маленький, и у меня сразу до слез. Потом ее показали. Она такая вся маленькая, такая бархатная. Такая вкусная. Это настолько был долгожданный ребенок, что мне сложно чувства выразить словами. Много лет у меня не получалось забеременеть, — говорит Анжела. — У меня хоть и был большой живот, и сложно уже было ходить. Я почему-то была уверена, что роды не начнутся на праздник. Я при этом старалась себя сильно не нагружать в Новый год, много не ходить. Сейчас с дочкой приедем, доме еще елка стоит, не разбирали. Малышке покажем!

Традиция встречать Новый год в роддоме

Но если у Анжелы дочка — только первый ребенок, то Мария Доронкина — уже многодетная мама. И двое из троих сыновей родились на Новый год. А все началось с праздничной вечеринки много лет назад. Друзья подарили Марии шуточное свидетельство о рождении. Так как дело было 31 декабря, с датой долго думать не стали. Оказалось, напророчили. Первый сын родился ровно через пару лет под бой курантов.

— К сожалению, я сейчас просто не помню, потому что свидетельство о рождение было на двоих — на меня и на ребенка, кого они мне написали — мальчика или девочку… Но факт то, что ровно через два года — 31-го числа — у нас появилось это чудо, — говорит Мария Доронкина.

Когда забеременела повторно, даже не удивилась, что врачи назначали роды на 31 декабря. Чтобы праздники не совпадали, девушка попросила сдвинуть сроки хотя бы на пару дней. Молодой маме предстояла плановая операция, и дату рождения сыну она выбрала сама. Малыш появился на свет 2 января.

— Мы сейчас Новый год празднуем только 1 января. До этого дня и после — дни рождения сыновей. Но не исключаю, что и этот день рано или поздно будет занят. Кто знает, если девочку родим, она может в первый день года появиться на свет, — смеется Маша.

Малышей родилось больше

В этом году в новогодние праздники малышей родилось больше, чем прошлой зимой. Правда, тогда отдыхали только до 9-го числа. 102 младенца появились на свет во Владимире в первые дни 2020 года. С перевесом 52 на 50 тогда победили мальчики. Сейчас первенство за девочками. Их родилось на 12 человек больше — 78 против 66.

Девочек во Владимире родилось больше мальчиков.

Всех больше родов приняли в перинатальном центре. Специалисты медучреждения помогли появиться на свет 80 младенцам. 46 детей приняли врачи второго родильного дома, 17 появились в областной клинической больнице. Во всех родильных домах Владимира девочки опередили мальчиков.

— В наступившем году у нас родилась даже одна двойня! 6 детей появились на свет недоношенными. Первой родилась девочка в 10.25 утра 1 января. Всегда у нас в среднем такое количество родов. Но в этом году даже больше. В прошлом году было где-то 50 родов. Сейчас 80. Но места у нас есть, перегруженности нет, — рассказала «Призыву» главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. — Женщины наши должны рожать в соответствующем учреждении с хорошими кадрами и в хороших условиях. Надеемся, что будет больше малышей. Меры социальной поддержки есть, надеемся на них. Сейчас видим, что коронавирус не остановил будущих мам.

О том, что женщины рожают, несмотря на сложности, говорит и главный врач второго родильного дома Евгений Телегин. Другое дело, что сейчас родителями становятся те, кто появился на свет в 90-е годы. А тогда в семье обычно было не более 1-2 детей. Демографическая яма напоминает о себе сегодня. Вся надежда, говорят специалисты, на повторнородящих.

— Даже в войну женщины рожали. Думаю, что ковид не повлияет на родовспоможение. Только распределение потоков будет иное, — рассказал «Призыву» Евгений Телегин. — Сейчас мы находимся в провальной яме. Рожают девочки, которые появились на свет в 90-е годы. Статистика держится на второродящих. Хочется верить, что меньше детей не будет.

Большинство малышей, рожденных в этом году, уже дома. И у этих крох фотографии выписки будут необычными. Коронавирус закрыл радостные лица мам и пап масками. Инфекция ограничила и число родственников, которых допускают на церемонию. Встречать маму и малыша большой компанией теперь нельзя. В остальном все как обычно. Женщины рожают, несмотря на ковид и Новый год.