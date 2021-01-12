Николай Горохов: мастер золотого знака и главный по Союзу

Золотым знаком Союза театральных деятелей Российской Федерации награжден народный артист России, лауреат Премии Правительства РФ имени Волкова Николай Анатольевич Горохов в связи с 70-летием со дня рождения. 15 января на сцене Областного Дворца культуры состоится его бенефис в юбилейном спектакле «Андрей Боголюбский».

Театр – не только сцена

Зрители скучают по Большой сцене Владимирского академического театра драмы. Волшебное чувство возникало там, когда охватывал таинственный восторг от самого пространства, царственного занавеса, полумрака в зале и яркой «коробочки» сцены, от актеров, от их энергии, от происходящего на сцене…

После трагедии летом 2020 года, когда в театре произошел страшный пожар, у всех остались в памяти фотографии обугленного — любимого, ранее комфортного, теплого зала. Большая сцена закрыта. Слава богу, что спектакли идут на Малой сцене и на других площадках: в Арт-Холле, в Областном Дворце культуры, в кукольном театре. А каково это артистам? Жить без привычных гримерок, родного запаха кулис…

Новые сцены. К ним не так просто приспособить декорации, приспособиться самим артистам. Но беда не приходит одна. Пандемия короновируса осенью и зимой захватила город, и болеют зрители, многие артисты тоже серьезно болеют… Однако, несмотря на небывалые трудности, спектакли идут, пусть с заменами, отменами, но идут, и все билеты, как и прежде, раскуплены. Жизнь в театре продолжается. И это подвиг. И это вселяет надежды.

Николай Анатольевич Горохов тоже выходит на сцену после тяжело перенесенного коронавируса, но играет еще лучше, еще ярче и пронзительнее. С какой силой перевоплощения он изображает чеховского героя Якова Иванова — Бронзу в представленной в декабре 2020 года трагикомедии «Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова! Зрители не скрывают слёз и, стоя в восхищение, аплодируют. Вызвать у зрителей большие эмоции, сопереживание – это огромное искусство. И это тоже подвиг.

Мы сидим с Николаем Анатольевичем в маленькой комнате областного Союза театральных деятелей Владимирской области, бессменным руководителем которого он является на протяжении уже 28 лет. На стенах – афиши фестивальных спектаклей, прошедших с огромным успехом в разных городах России и за рубежом, в которых он играл главные роли.

А в его гримерке — надписи известных людей. Евгений Евтушенко: «В этой маленькой гримерке я счастливей, чем в Нью-Йорке… Здесь аура настоящего большого актера». Народная артистка России Евгения Симонова: «Николаю Горохову, Великому русскому артисту с восхищением и любовью!». Известный режиссер Дмитрий Астрахан: «Спасибо! Создал Школу. Работать с Вами и Вашими учениками — счастье».

…Можно подумать: какая красивая жизнь! Но Горохов говорит: «У артистов время летит: понедельник-пятница, и выходных нет: в субботу и воскресенье мы тоже играем. Жизнь пролетает. Но моё кредо: делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это не мои слова, это я прочитал много лет назад у Льва Толстого, и этому следую».

С легкой руки Горохова эта ёмкая фраза разлетелась в театральном мире, стала модной, и кто только сейчас с пафосом её не произносит после того, как он высказал ее на Съезде театральных деятелей в 2001 году.

Но не все ей следуют. Делай, что должно! А что должно? Перечисление того, что Горохов считает должным и что делает, заняло бы не одну страницу. Начнем с того, что он один из видных деятелей в современном российском театре. На сцене им сыграно около двухсот ролей, из них более ста ведущих…

Он много преподает как профессор, заведующий кафедрой театрального искусства Владимирского государственного университета, как приглашенный профессор на спецкурсе МГУ, преподает во Владимирской духовной семинарии, а также как художественный руководитель актерского курса на базе Владимирского колледжа культуры и искусства. В 2001 году был избран секретарем Союза театральных деятелей России.

Он успешно выступил в качестве режиссера (спектакль «Мещане»). Поддерживает Александровский муниципальный театр и играет в нем ведущие роли. Однажды спас этот театр от закрытия, обратившись лично к президенту страны Владимиру Путину.

Николай Горохов снимался в фильмах «Северный вариант», «Кому на Руси жить…» и других.

Он и в политике заметное лицо: сопредседатель ОНФ, трижды избирался депутатом областного Совета народных депутатов (председатель комиссии по депутатской этике) в советские времена и депутатом горсовета 27-го созыва уже в нынешние времена. Почетный гражданин Владимирской области. Горохов — доверенное лицо Президента России В.В. Путина.

Не всем нравится его активность, кого-то это раздражает, у кого-то вызывает зависть, злость, осуждение.

— Что обо мне говорят, мне все равно. Главное, чтобы я плохого людям не делал, и слава богу, — говорит Николай Анатольевич. — Пока Господь дает силы, делаю, что могу.

Но о нём же говорят: Горохов открывает таланты, спасает людей, помогает, болеет за город, за Россию, за людей. Помогает молодым актерам получить квартиры, получить путевки в санатории ветеранам сцены, кого-то положить в больницу, устроить на работу… Постоянно о ком-то хлопочет. Впрочем, перечисление его добрых дел заняло бы еще не одну страницу. И таких людей, кто его искренне любит, благодарен ему, очень много.

Он делает всё, что должно, как и играет на сцене, — горячо, страстно, искренне. Когда он начинает говорить, зажигаются его огненные глаза, и слово «страстный» подходит к нему самым лучшим образом. Он горячо любит театр, свою семью, своих студентов и выпускников; Россию любит. Страстно ненавидит пошлость на сцене и в жизни, поверхностность, низость, подлость, предательство, бескультурие…

Шутит тоже страстно. Его эпиграммы расходятся мгновенно. И молится тоже горячо и страстно. Конечно, он умеет сдерживать себя, терпеть и молчать, когда необходимо, но во всем сказывается его горячая натура. Еще в нем есть чуточка мальчишеского – детское озорство и непосредственность, молодое обаяние влекут к нему людей. Как принято нынче говорить — харизматичный человек.

Внук священномученика Михаила

А откуда этот максимализм, жажда деятельности, умение добиваться своего, огромная работоспособность? Николай Анатольевич рассказывает о себе.

— Мама верующая была, на клиросе пела. Она воспитывала нас одна, троих детей. У всех высшее образование. Дед был священником. Его арестовали в 1937 году за то, что 1 мая, он, настоятель сельского храма, в советский праздник служил Пасху. Старушки храм украсили, народу полно. Кто-то на него написал куда надо. Арестовали 17 ноября, а 9 декабря его расстреляли. Маму отчислили с третьего курса института как дочь врага народа.

У деда семья была многодетная: дочь и четверо сыновей. Все сыновья, кроме младшего, погибли на фронте во время войны. Мама ничего нам долго не говорила про деда, боялась. Только учила нас упорно учиться и работать.

— Бабушку Варвару помню, — продолжает Николай Анатольевич. – Учительница русского языка и литературы. Читала нам, детям, много, сказки читала. Мужественная и смелая были. В войну спасала людей. В оккупацию жили под немцами. Она прятала русского офицера, раненого, а у нее маленький сын. Рисковала. Умерла, когда мне было 8 лет.

Жили Гороховы трудно. Порой недоедали. Мама работала на заводе резинотехнических изделий, кроме того, мыла полы в подъездах. Николай Анатольевич говорит об этом с болью. Сам Горохов вынужден был подрабатывать по ночам грузчиком на хлебокомбинате. Через девять лет после смерти мамы деда реабилитировали в 1989 году, когда Горохову было 30 лет. Он начал поиски.

— Деду было 44 года, когда его расстреляли. Даже фото не сохранилось. Не знаю, как он выглядел.

В поисках материалов про деда, иерея Михаила, помогали друзья-священнослужители.

— Благодарю моего друга, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (сейчас митрополит Казанский). Он и монахиня Евстафия помогли найти архивные документы по делу моего деда.

Выяснилось, что священник Михаил служил у генерала Деникина в Белой армии, ушел с ним на юг, но не захотел эмигрировать за границу после победы Красной Армии, вернулся домой и служил в сельском храме.

— Я читаю его дело: его же пытали, били. Но он ни разу не отказался на допросах от Христа, а его принуждали. Он говорил, что ничего плохого не делал советской власти. Когда я взял в руки его дело, руки дрожали. Я плакал всю ночь. Когда прочел всё, мне кажется, я стал сильнее идти к Богу… Я бы мечтал стать священником, задумывался об этом. Но глупый, молодой был, все были против…

Неоднократно Горохов был близок к тому, чтобы уйти из театра, покинуть сцену. Однажды даже подал заявление и ушел, преподавал. Но понял, что театр – без сомнения, тоже кафедра. Каждую роль можно рассматривать или как проповедь, или как исповедь, а театр — своеобразный духовный фронт, и его нельзя оголять. Так подсказал ему один мудрый священник.

От Курска до Парижа

Счастливая юность прошла в Курске. Он много занимался и играл в Театре юного зрителя, со школьной скамьи, причем главные роли. В ТЮЗе познакомился со своей будущей женой Надеждой. Ухаживал за ней пять лет! Она стала для него не просто супругой, прекрасной хозяйкой дома, но и единомышленником, другом, разделяющим его духовные и творческие поиски.

Сначала театр был народным, позже стал профессиональным. Но велико было разнообразие интересов нашего героя! Он не мечтал стать актером. Учился в старших классах в специализированной физико-математической школе, куда далеко не всех принимали. Стихи писал, и они публиковались. Музыкально одаренный юноша после 9-го класса поступил в музыкальное училище, на дирижерско-хоровое отделение. Но требовалось покупать инструмент. Ну а какое фортепиано, когда трое детей у матери, и денег у семьи нет?!

Решил поступать в Физико-технический институт в Долгопрудном, под Москвой. Случайно проходил мимо Школы-студии МХАТ и увидел объявление про набор в студию. Подумал: «Дай-ка попробую!», ведь тяга к этому была, и в юношеском театре он успешно играл. Подал заявление и попал на третий тур! А потом…

— Когда увидел себя в числе принятых, я обалдел, — смеется Николай Анатольевич. — Конкурс — тысяча человек на место. А когда маме телеграмму написал, что поступил, она подумала, что в физтех.

Учился со ставшими знаменитыми впоследствии артистами – н.а. Светланой Крючковой, Еленой Прокловой. Преподавали народные артисты Грибов, Пилявская, Тарханов, Карев и другие. Звезды нашей культуры, о которых сейчас, к сожалению, редко вспоминают.

После учебы его направили проходить службу в армии в ансамбле песни и пляски МВД. Выступал в качестве ведущего концертов и пел в ансамбле. Объехал всю страну и бывал не раз за рубежом. Интересный факт: готовился концерт в Кремле, где он должен был быть ведущим вместе со звездой советского телевидения Светланой Жильцовой. Репетировал для концерта сольное исполнение песни «Бьется в тесной печурке огонь». И вдруг его прострелил ревматизм так, что он не смог ни встать, ни ходить.

В жизни таким роковым образом судьба то и дело направляла его куда-то в ином направлении, не прямым и не легким путем, а тернистым.

Предлагали работать в театре Станиславского в Москве, но молодой семье негде жить, не было московской прописки. В Иваново режиссер театра предложил квартиру – и поехали в Иваново. «Это был рай!» — вспоминает артист. Жить семьей в собственной квартире с маленьким ребенком — счастье.

На «Мосфильме» предлагали сняться в главной роли в многосерийном фильме «И это все о нем». Горохов утвержден на роль, уже костюмы для него сшиты… Но главный режиссер Ивановского драмтеатра его не отпускает. Мало того, режиссер слукавил и, когда звонили с «Мосфильма», вызывали актера на съемки, ответил за Горохова: «Он не поедет, он отказывается от роли…» (Тогда не только сотовых телефонов не было, но и домашние телефоны мало у кого имелись). В итоге роль сыграл Игорь Костолевский.

Художественный руководитель Малого театра России в Москве, народный артист России, Герой Труда Юрий Мефодьевич Соломин предлагал перейти работать к нему, увидев Горохова в роли Василькова в спектакле «Бешеные деньги» по Островскому. Но Николай Анатольевич подумав, отказался. «Кому нужны будут мои студенты, если мы переедем в Москву?». Он не захотел бросить актерскую школу-студию, которую создал во Владимире вместе с супругой Надеждой Ивановной.

По поводу тернистых путей Николай Горохов вспоминает слова известного актера Петра Мамонова из недавнего интервью: «Господь каждому из нас дает условия, наиболее благоприятные для спасения его души. Для одного – тюрьма, для второго – рак желудка, для третьего – прекрасная жена и шестеро детей. Нам надо это принимать и благодарить Бога…»

Во Владимир Гороховы переехали в 1978 году. Первая роль Сергея в «Иркутской истории» стала большой творческой удачей. И нам, владимирцам, крупно повезло, что в театре появился такой актер.

А дальше какие роли! Здесь сыграна буквально вся классика и не только. Для каждого героя актер находит свою неповторимую интонацию, краски, манеру говорить и двигаться. Как отмечают театроведы: «Максимальная духовная концентрация в каждой роли. Актерская мощь сразу приковывает к нему зрителя».

Всё ему под силу! Особенно ему удаются героические русские национальные характеры – воинов, князей, но его артистическая натура прекрасно воплощает самые разнообразные характеры, сочетающие удаль с задушевностью, бесшабашность с добротой, озорство с исповедальностью, трагизм с комизмом.

Страстный Борис Годунов в «Смуте» по трагедии Алексея Толстого; почти языческий, дикий Король Лир Шекспира; вкрадчивый Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина; удалой молодец Денис Давыдов в «Давным-давно»; по-настоящему чеховский доктор Астров в пьесе «Дядя Ваня» — убедительный образ совестливого, мыслящего русского интеллигента (одно из лучших исполнений этой роли в современном театре, на мой взгляд); царь Креон в современной «Антигоне»; умный Фамусов в «Горе от ума» (обычно его играют придурковатым); вальяжный профессор Преображенский в «Собачьем сердце» по Булгакову; потешный Фома Опискин по Достоевскому; комичный Юсов в «Доходном месте» по Островскому; великий и страшный тиран, имеющий страх Божий, – Сталин в «Раковом корпусе» по Солженицыну; гениальный романтик Эйнштейн в спектакле «Миры в столкновении» по пьесе Нетаньяху; святой благоверный князь Андрей Боголюбский в одноименной пьесе…

Эта роль и спектакль принесли театру ошеломительный успех. За спектакль театр получил первого «Золотого Витязя» на театральном международном форуме в Москве. Далее Хрустальную шапку Мономаха, Гран-при в 2016 году в Париже на фестивале «Россия театральная у Эйфелевой башни». Спектакль был неоднократно сыгран в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в столице.

Николай Горохов был удостоен личной встречи с двумя патриархами Московскими и Всея Руси Алексеем II и Кириллом.

В Париже зрители полюбили и с восторгом встречали русского князя Андрея Боголюбского. На сайте мэрии Парижа в течение месяца была строка: «Главное культурное событие Парижа: спектакль «Андрей Боголюбский»». Спектакль так же с огромным успехом прошел в Вене и Санкт-Петербурге.

Особенное место в творческой биографии Н.А. Горохова занимает моноспектакль по произведениям В. Маяковского «Дайте руку! Вот грудная клетка!» (постановка Владимира Кузнецова, сценарий Надежды Гороховой). Артист с этим спектаклем участвовал в фестивалях в Монголии, на Кипре, в Сербии, Киргизии, Молдавии, Дагестане, Санкт-Петербурге и многих других. Стал лауреатом национальной премии Монголии «Священная муза» за 2015 год в номинации «Лучшая мужская роль».

Маяковский давно привлекал артиста, он выступал с театрализованной программой по стихам поэта с тридцати лет. Но современный спектакль – совершенно новое и актуальное явление в театральном искусстве, в котором Горохов с огромным внутренним накалом изображает не только образ великого поэта, но и передает противоречивый образ революционной эпохи. Бунтарь и лирик, громада в поэзии и нежный, ранимый влюбленный в жизни, гражданин, самоотверженно служащий советской Отчизне, «наступивший на горло собственной песне», – Маяковский перед нами во всем своем многообразии. А что сейчас волнует актера?

— В моих последних ролях я пытаюсь понять, что это такое – святость, как в «Андрее Боголюбском» или в «Искуплении», где я сыграл впервые священника. Святость, священство? Это примеры для меня в жизни. Как человек приходит к этому? Не обязательно священнического сана. Как человек приходит к покаянию? Я постарался раскрыть это в «Скрипке Ротшильда», где играю Якова Бронзу. Мой герой говорит: «Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу». Какие верные слова! Вот что меня сейчас беспокоит. Вера несомненная, что Господь есть. Главное – не первые, вторые и какие-то там еще места, — всё это тщеславие, которое везде зашкаливает. «Умирать не страшно, страшно перед Богом стоять» — вот что главное.

20 лет Актерской школе Горохова

В 2000 году на базе Владимирского областного колледжа культуры был набран первый актерский курс. Руководить курсом стал Николай Анатольевич Горохов, к тому времени народный артист. Стала преподавать там и Надежда Ивановна Горохова специальные актерские дисциплины. Приняли всех, кто пришел. Сейчас конкурс — 30-40 человек на место, причем приезжает молодежь и из других областей.

А тогда, в 2001 году, центральные СМИ сообщили о победе театральной школы Горохова на Международном фестивале театральных вузов «Твой шанс» в Москве. Владимирцы получили Гран-при за спектакль «Мужчина и женщина». «Культура» заявила: «На театральной грядке страны проклюнулся новый интересный росток». Целый год играли «гороховцы» этот спектакль в Москве на сцене Театра на Страстном бульваре.

Критики и рецензенты заговорили о новой актерской школе, «основой которой является духовное начало, высокое понятие нравственности, веры. Эталон – русская психологическая школа». «В сценической технике художественный руководитель проявил себя как яростный максималист. Вокал, хореография, сценический бой, акробатика. Все это преподается всерьез и приносит достойные плоды». Художественный руководитель академического театра имени Моссовета Павел Хомский: «…Можно говорить о серьезном влиянии Горохова на формирование современной владимирской театральной школы».

Профессор кафедры сценической речи Школы-студии МХАТ Виктор Мархасев в своем отзыве-рекомендации на присвоение Горохову звания профессора высказался: «Его ученики – это частица его самого, а их работа, их отношение к людям – предмет постоянного его интереса; не случайно Горохов считает, что воспитание – это не только обучение профессиональным навыкам, но и развитие культуры и нравственная подготовка будущих специалистов».

К преподаванию в ВОККИ Гороховым первоначально были привлечены известные московские режиссеры-педагоги: В.В. Беляйкин, А.А. Огарев, В.С. Петров, С.А. Морозов, педагог школы-студии МХАТ В.В. Мархасев, профессор Щукинского училища Ю.В. Шлыков. Выпускники колледжа продолжили обучение актерской профессии во Владимирском государственном университете, где был создан специальный курс.

С тех пор они не перестают удивлять своими победами. Многие стали актерами Владимирского академического театра, составляют примерно 70% коллектива театра, успешно вписались в талантливый, зрелый коллектив театра и некоторые из них сами теперь преподают в ВОККИ. Его ученик Владимир Кузнецов – заметный в театральном пространстве актер, режиссер, сценарист, драматург, создавший около 30 постановок, значительная часть из них во Владимирском театре драмы. Его постановки «На стыке времен» по стихам Евгения Евтушенко и «Анна Каренина» по великому роману Льва Толстого получили высшие награды – «Золотого Витязя» на Международном форуме искусств в Москве. «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева – «Бронзового Витязя». Другие его спектакли, например, по произведениям Михаила Булгакова, детские спектакли очень любимы зрителем и также отмечены театральными дипломами.

Актриса театра, выпускница Николая Горохова Валерия Емельянова – кандидат философских наук, защитила театроведческую диссертацию в МГУ. Ученики Николая Анатольевича – ведущие артисты театра: Анна Лузгина, Александр Аладышев, Наталья Демидова, Анатолий Шалухин, Анна Зайцева, Михаил Бабаев, Андрей Гурамишвили, Маргарита Бахитова, Денис Чистяков, Иван Антонов, Георгий Девятисильный, Анна Захарова-Кукушкина и многие другие.

Эти имена на слуху среди владимирских зрителей наряду с известными народными и заслуженными артистами театра. Многие из них удостоены престижных наград на театральных фестивалях в нашей стране и за рубежом. Актриса Наталья Демидова, дипломант ряда театральных фестивалей, недавно получила диплом «Лучшая женская роль» XVIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» за исполнение главной роли Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского.

Со спектаклем «Молодая гвардия» ученики Горохова объехали всю страну от Калининграда до Камчатки, героически выступали в Сирии на боевых позициях, были в Луганске, на Украине, в других странах.

Николай Анатольевич с гордостью и любовью говорит об успехах своих учеников.

— Мы относимся с Надеждой Ивановной к ним, как к своим родным детям, это наша семья. Мы научили их самому главному: делать до конца и с любовью, как будто делаешь для себя и своих детей, выходить на сцену как в последний раз. Что волновало: воспитать в них культуру. Заставляли читать классиков, запоминать по 8 строк «Евгения Онегина» каждый день наизусть. Заново открывали Бунина, Чехова, Толстого, Достоевского… Мы ждали скачка, что они раскроются, развернутся. И посмотрите, сколько сейчас из них выросло интересных актеров! Со всех театральных фестивалей возвращаются с престижными наградами!

Николай Горохов отмечает большую заслугу директора театра Бориса Григорьевича Гунина, заслуженного деятеля искусств России, в том, что актерская школа во Владимире состоялась:

— Впервые во Владимире на нас обратил серьезное внимание новый директор театра Борис Григорьевич Гунин. Я очень ему благодарен. Он дал нам возможность развиваться: увидел, что ребята хорошо оснащены, поверил в нас. У него хорошее художественное чутье, профессиональная внутренняя выправка, культура. Не было бы такого успеха у театра, как и у нашей театральной школы, если бы не директор. Он вовлек театр в фестивальное движение, а театральный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» стал международным, одним из самых известных в России.

Молодой журналист однажды спросил Горохова: «Какое у вас хобби?», чем рассмешил актера. Какое хобби? На рыбалке, что ли, с удочкой сидеть? Театр – это всё. Как написал Горохов в театральном экспромте:

Верны театру, запаху кулис,

За верность эту нам дано богатство:

Оно – в Союзе нашем, нашем братстве.

Театр не только сцена – это Жизнь!

Лишь в редкие часы отдыха Николай Анатольевич ценит моменты общения с природой. В деревне небольшой домик покосившийся.

— Люблю его ради природы. «Поленовская» Россия – в ней нет особой красивости, но в ней столько сострадания к нам, дуракам, ходящим по этой земле, тишины. Душа радуется каждому такому уголку. По лесу побродить… Храм в Николополье в лесу стоит – чудо! Печку затоплю, выйду, посмотрю на небо со звездами – и так хорошо! «Вечное небо над нами и нравственный закон внутри нас!» — делится актер. – Мне больно, когда поврежденные храмы еще без крестов стоят. Я не понимаю, как можно было делать в них клубы, склады… За это ответим…

За все в ответе… У Горохова как у человека можно учиться личному достоинству, достоинству в профессии, уважению к людям, к самому себе. Он никогда не позволяет себе повысить голос, его поведение всегда очень аристократично. Он обладает превосходным умом, эрудицией. Он не стал священником, но, тем не менее, как у священника или воина, служение – основной смысл его существования, его фундаментальная ценность.