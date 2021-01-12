Николай Горохов: мастер золотого знака и главный по Союзу

Народный артист России отмечает 70-летие

Золотым знаком Союза театральных деятелей Российской Федерации награжден народный артист России, лауреат Премии Правительства РФ имени Волкова Николай Анатольевич Горохов в связи с 70-летием со дня рождения. 15 января на сцене Областного Дворца культуры состоится его бенефис в юбилейном спектакле «Андрей Боголюбский».

Театр –  не только сцена

Зрители скучают по Большой сцене Владимирского академического театра драмы. Волшебное чувство возникало там, когда охватывал таинственный восторг от самого пространства, царственного занавеса, полумрака в зале и яркой «коробочки» сцены, от актеров, от их энергии, от происходящего на сцене…

После трагедии летом 2020 года, когда в театре произошел страшный пожар, у всех остались в памяти фотографии обугленного — любимого, ранее комфортного, теплого зала. Большая сцена закрыта. Слава богу, что спектакли идут на Малой сцене и на других площадках: в Арт-Холле, в Областном Дворце культуры, в кукольном театре. А каково это артистам? Жить без привычных гримерок, родного запаха кулис…

Новые сцены. К ним не так просто приспособить декорации, приспособиться самим артистам. Но беда не приходит одна. Пандемия короновируса осенью и зимой захватила город, и болеют зрители, многие артисты тоже серьезно болеют… Однако, несмотря на небывалые трудности, спектакли идут, пусть с заменами, отменами, но идут, и все билеты, как и прежде, раскуплены. Жизнь в театре продолжается. И это подвиг. И это вселяет надежды.

Николай Горохов в роли Якова Бронза, спектакль «Скрипка Ротшильда»

Николай Анатольевич Горохов тоже выходит на сцену после тяжело перенесенного коронавируса, но играет еще лучше, еще ярче и пронзительнее. С какой силой перевоплощения он изображает чеховского героя Якова Иванова — Бронзу в представленной в декабре 2020 года трагикомедии «Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова! Зрители не скрывают слёз и, стоя в восхищение, аплодируют. Вызвать у зрителей большие эмоции, сопереживание – это огромное искусство. И это тоже подвиг.

Мы сидим с Николаем Анатольевичем в маленькой комнате областного Союза театральных деятелей Владимирской области, бессменным руководителем которого он является на протяжении уже 28 лет. На стенах – афиши фестивальных спектаклей, прошедших с огромным успехом в разных городах России и за рубежом, в которых он играл главные роли.

А в его гримерке — надписи известных людей. Евгений Евтушенко: «В этой маленькой гримерке я счастливей, чем в Нью-Йорке… Здесь аура настоящего большого актера». Народная артистка России Евгения Симонова: «Николаю Горохову, Великому русскому артисту с восхищением и любовью!». Известный режиссер Дмитрий Астрахан: «Спасибо! Создал Школу. Работать с Вами и Вашими учениками — счастье».

…Можно подумать: какая красивая жизнь! Но Горохов говорит: «У артистов время летит: понедельник-пятница, и выходных нет: в субботу и воскресенье мы тоже играем. Жизнь пролетает. Но моё кредо: делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это не мои слова, это я прочитал много лет назад у Льва Толстого, и этому следую».

С легкой руки Горохова эта ёмкая фраза разлетелась в театральном мире, стала модной, и кто только сейчас с пафосом её не произносит после того, как он высказал ее на Съезде театральных деятелей в 2001 году.

Но не все ей следуют. Делай, что должно! А что должно? Перечисление того, что Горохов считает должным и что делает, заняло бы не одну страницу. Начнем с того, что он один из видных деятелей в современном российском театре. На сцене им сыграно около двухсот ролей, из них более ста ведущих…

Среди двухсот ролей — люди всех сословий, от крестьян до вождей

Он много преподает как профессор, заведующий кафедрой театрального искусства Владимирского государственного университета, как приглашенный профессор на спецкурсе МГУ, преподает во Владимирской духовной семинарии, а также как художественный руководитель актерского курса на базе Владимирского колледжа культуры и искусства. В 2001 году был избран секретарем Союза театральных деятелей России.

Он успешно выступил в качестве режиссера (спектакль «Мещане»). Поддерживает Александровский муниципальный театр и играет в нем ведущие роли. Однажды спас этот театр от закрытия, обратившись лично к президенту страны Владимиру Путину.

Николай Горохов снимался в фильмах «Северный вариант», «Кому на Руси жить…» и других.

Он и в политике заметное лицо: сопредседатель ОНФ, трижды избирался депутатом областного Совета народных депутатов (председатель комиссии по депутатской этике) в советские времена и депутатом горсовета 27-го созыва уже в нынешние времена. Почетный гражданин Владимирской области. Горохов — доверенное лицо Президента России В.В. Путина.

Не всем нравится его активность, кого-то это раздражает, у кого-то вызывает зависть, злость, осуждение.

— Что обо мне говорят, мне все равно. Главное, чтобы я плохого людям не делал, и слава богу, — говорит Николай Анатольевич. — Пока Господь дает силы, делаю, что могу.

Но о нём же говорят: Горохов открывает таланты, спасает людей, помогает, болеет за город, за Россию, за людей. Помогает молодым актерам получить квартиры, получить путевки в санатории ветеранам сцены, кого-то положить в больницу, устроить на работу… Постоянно о ком-то хлопочет. Впрочем, перечисление его добрых дел заняло бы еще не одну страницу. И таких людей, кто его искренне любит, благодарен ему, очень много.

Даже Понтий Пилат в исполнении Николая Горохова вызывает симпатию

Он делает всё, что должно, как и играет на сцене, — горячо, страстно, искренне. Когда он начинает говорить, зажигаются его огненные глаза, и слово «страстный» подходит к нему самым лучшим образом. Он горячо любит театр, свою семью, своих студентов и выпускников; Россию любит. Страстно ненавидит пошлость на сцене и в жизни, поверхностность, низость, подлость, предательство, бескультурие…

Шутит тоже страстно. Его эпиграммы расходятся мгновенно. И молится тоже горячо и страстно. Конечно, он умеет сдерживать себя, терпеть и молчать, когда необходимо, но во всем сказывается его горячая натура. Еще в нем есть чуточка мальчишеского – детское озорство и непосредственность, молодое обаяние влекут к нему людей. Как принято нынче говорить —  харизматичный человек.

Внук священномученика Михаила

А откуда этот максимализм, жажда деятельности, умение добиваться своего, огромная работоспособность? Николай Анатольевич рассказывает о себе.

— Мама верующая была, на клиросе пела. Она воспитывала нас одна, троих детей. У всех высшее образование. Дед был священником. Его арестовали в 1937 году за то, что 1 мая, он, настоятель сельского храма, в советский праздник служил Пасху. Старушки храм украсили, народу полно. Кто-то на него написал куда надо. Арестовали 17 ноября, а 9 декабря его расстреляли. Маму отчислили с третьего курса института как дочь врага народа.

У деда семья была многодетная: дочь и четверо сыновей. Все сыновья, кроме младшего, погибли на фронте во время войны. Мама ничего нам долго не говорила про деда, боялась. Только учила нас упорно учиться и работать.

— Бабушку Варвару помню, — продолжает Николай Анатольевич. – Учительница русского языка и литературы. Читала нам, детям, много, сказки читала. Мужественная и смелая были. В войну спасала людей. В оккупацию жили под немцами. Она прятала русского офицера, раненого, а у нее маленький сын. Рисковала. Умерла, когда мне было 8 лет.

Жили Гороховы трудно. Порой недоедали. Мама работала на заводе резинотехнических изделий, кроме того, мыла полы в подъездах. Николай Анатольевич говорит об этом с болью. Сам Горохов вынужден был подрабатывать по ночам грузчиком на хлебокомбинате. Через девять лет после смерти мамы деда реабилитировали в 1989 году, когда Горохову было 30 лет. Он начал поиски.

— Деду было 44 года, когда его расстреляли. Даже фото не сохранилось. Не знаю, как он выглядел.

В поисках материалов про деда, иерея Михаила, помогали друзья-священнослужители.

— Благодарю моего друга, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (сейчас митрополит Казанский). Он и монахиня Евстафия помогли найти архивные документы по делу моего деда.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Фото: gazetakifa.ru

Выяснилось, что священник Михаил служил у генерала Деникина в Белой армии, ушел с ним на юг, но не захотел эмигрировать за границу после победы Красной Армии, вернулся домой и служил в сельском храме.

— Я читаю его дело: его же пытали, били. Но он ни разу не отказался на допросах от Христа, а его принуждали. Он говорил, что ничего плохого не делал советской власти. Когда я взял в руки его дело, руки дрожали. Я плакал всю ночь. Когда прочел всё, мне кажется, я стал сильнее идти к Богу… Я бы мечтал стать священником, задумывался об этом. Но глупый, молодой был, все были против…

Неоднократно Горохов был близок  к тому, чтобы уйти из театра, покинуть сцену. Однажды даже подал заявление и ушел, преподавал. Но понял, что театр – без сомнения, тоже кафедра. Каждую роль можно рассматривать или как проповедь, или как исповедь, а театр — своеобразный духовный фронт, и его нельзя оголять. Так подсказал ему один мудрый священник.

От Курска до Парижа

Счастливая юность прошла в Курске. Он много занимался и играл в Театре юного зрителя, со школьной скамьи, причем главные роли. В ТЮЗе познакомился со своей будущей женой Надеждой. Ухаживал за ней пять лет! Она стала для него не просто супругой, прекрасной хозяйкой дома, но и единомышленником, другом, разделяющим его духовные и творческие поиски.

Сначала театр был народным, позже стал профессиональным. Но велико было разнообразие интересов нашего героя! Он не мечтал стать актером. Учился в старших классах в специализированной физико-математической школе, куда далеко не всех принимали. Стихи писал, и они публиковались. Музыкально одаренный юноша после 9-го класса поступил в музыкальное училище, на дирижерско-хоровое отделение. Но требовалось покупать инструмент. Ну а какое фортепиано, когда трое детей у матери, и денег у семьи нет?!

Решил поступать в Физико-технический институт в Долгопрудном, под Москвой. Случайно проходил мимо Школы-студии МХАТ и увидел объявление про набор в студию. Подумал: «Дай-ка попробую!», ведь тяга к этому была, и в юношеском театре он успешно играл. Подал заявление и попал на третий тур! А потом…

— Когда увидел себя в числе принятых, я обалдел, — смеется Николай Анатольевич. — Конкурс — тысяча человек на место. А когда маме телеграмму написал, что поступил, она подумала, что в физтех.

Учился со ставшими знаменитыми впоследствии артистами – н.а. Светланой Крючковой, Еленой Прокловой. Преподавали народные артисты Грибов, Пилявская, Тарханов, Карев и другие. Звезды нашей культуры, о которых сейчас, к сожалению, редко вспоминают.

Светлана Крючкова и Елена Проклова. Фото: persons-info.com

После учебы его направили проходить службу в армии в ансамбле песни и пляски МВД. Выступал в качестве ведущего концертов и пел в ансамбле. Объехал всю страну и бывал не раз за рубежом. Интересный факт: готовился концерт в Кремле, где он должен был быть ведущим вместе со звездой советского телевидения Светланой Жильцовой. Репетировал для концерта сольное исполнение песни «Бьется в тесной печурке огонь». И вдруг его прострелил ревматизм так, что он не смог ни встать, ни ходить.

В жизни таким роковым образом судьба то и дело направляла его куда-то в ином направлении, не прямым и не легким путем, а тернистым.

Предлагали работать в театре Станиславского в Москве, но молодой семье негде жить, не было московской прописки. В Иваново режиссер театра предложил квартиру – и поехали в Иваново. «Это был рай!» — вспоминает артист. Жить семьей в собственной квартире с маленьким ребенком — счастье.

На «Мосфильме» предлагали сняться в главной роли в многосерийном фильме «И это все о нем». Горохов утвержден на роль, уже костюмы для него сшиты… Но главный режиссер Ивановского драмтеатра его не отпускает. Мало того, режиссер слукавил и, когда звонили с «Мосфильма», вызывали актера на съемки, ответил за Горохова: «Он не поедет, он отказывается от роли…» (Тогда не только сотовых телефонов не было, но и домашние телефоны мало у кого имелись). В итоге роль сыграл Игорь Костолевский.

Художественный руководитель Малого театра России в Москве, народный артист России, Герой Труда Юрий Мефодьевич Соломин предлагал перейти работать к нему, увидев Горохова в роли Василькова в спектакле «Бешеные деньги» по Островскому. Но Николай Анатольевич подумав, отказался. «Кому нужны будут мои студенты, если мы переедем в Москву?». Он не захотел бросить актерскую школу-студию, которую создал во Владимире вместе с супругой Надеждой Ивановной.

По поводу тернистых путей Николай Горохов вспоминает слова известного актера Петра Мамонова из недавнего интервью: «Господь каждому из нас дает условия, наиболее благоприятные для спасения его души. Для одного – тюрьма, для второго – рак желудка, для третьего – прекрасная жена и шестеро детей. Нам надо это принимать и благодарить Бога…»

Во Владимир Гороховы переехали в 1978 году. Первая роль Сергея в «Иркутской истории» стала большой творческой удачей. И нам, владимирцам, крупно повезло, что в театре появился такой актер.

А дальше какие роли! Здесь сыграна буквально вся классика и не только. Для каждого героя актер находит свою неповторимую интонацию, краски, манеру говорить и двигаться. Как отмечают театроведы: «Максимальная духовная концентрация в каждой роли. Актерская мощь сразу приковывает к нему зрителя».

Всё ему под силу! Особенно ему удаются героические русские национальные характеры – воинов, князей, но его артистическая натура прекрасно воплощает самые разнообразные характеры, сочетающие удаль с задушевностью, бесшабашность с добротой, озорство с исповедальностью, трагизм с комизмом.

Николай Горохов в роли священника в спектакле «Искупление»

Страстный Борис Годунов в «Смуте» по трагедии Алексея Толстого; почти языческий, дикий Король Лир Шекспира; вкрадчивый Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина; удалой молодец Денис Давыдов в «Давным-давно»; по-настоящему чеховский доктор Астров в пьесе «Дядя Ваня» — убедительный образ совестливого, мыслящего русского интеллигента (одно из лучших исполнений этой роли в современном театре, на мой взгляд); царь Креон в современной «Антигоне»; умный Фамусов в «Горе от ума» (обычно его играют придурковатым); вальяжный профессор Преображенский в «Собачьем сердце» по Булгакову; потешный Фома Опискин по Достоевскому; комичный Юсов в «Доходном месте» по Островскому; великий и страшный тиран, имеющий страх Божий, – Сталин в «Раковом корпусе» по Солженицыну; гениальный романтик Эйнштейн в спектакле «Миры в столкновении» по пьесе Нетаньяху; святой благоверный князь Андрей Боголюбский в одноименной пьесе…

Эта роль и спектакль принесли театру ошеломительный успех. За спектакль театр получил первого «Золотого Витязя» на театральном международном форуме в Москве. Далее Хрустальную шапку Мономаха, Гран-при в 2016 году в Париже на фестивале «Россия театральная у Эйфелевой башни». Спектакль был неоднократно сыгран в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в столице.

Николай Горохов был удостоен личной встречи с двумя патриархами Московскими и Всея Руси Алексеем II и Кириллом.

В Париже зрители полюбили и с восторгом встречали русского князя Андрея Боголюбского. На сайте мэрии Парижа в течение месяца была строка: «Главное культурное событие Парижа: спектакль «Андрей Боголюбский»». Спектакль так же с огромным успехом прошел в Вене и Санкт-Петербурге.

Особенное место в творческой биографии Н.А. Горохова занимает моноспектакль по произведениям В. Маяковского «Дайте руку! Вот грудная клетка!» (постановка Владимира Кузнецова, сценарий Надежды Гороховой). Артист с этим спектаклем участвовал в фестивалях в Монголии, на Кипре, в Сербии, Киргизии, Молдавии, Дагестане, Санкт-Петербурге и многих других. Стал лауреатом национальной премии Монголии «Священная муза» за 2015 год в номинации «Лучшая мужская роль».

В роли Андрея Боголюбского

Маяковский давно привлекал артиста, он выступал с театрализованной программой по стихам поэта с тридцати лет. Но современный спектакль – совершенно новое и актуальное явление в театральном искусстве, в котором Горохов с огромным внутренним накалом изображает не только образ великого поэта, но и передает противоречивый образ революционной эпохи. Бунтарь и лирик, громада в поэзии и нежный, ранимый влюбленный в жизни, гражданин, самоотверженно служащий советской Отчизне, «наступивший на горло собственной песне», – Маяковский перед нами во всем своем многообразии. А что сейчас волнует актера?

 — В моих последних ролях я пытаюсь понять, что это такое – святость, как в «Андрее Боголюбском» или в «Искуплении», где я сыграл впервые  священника. Святость, священство? Это примеры для меня в жизни. Как человек приходит к этому? Не обязательно священнического сана. Как человек приходит к покаянию? Я постарался раскрыть это в «Скрипке Ротшильда», где играю Якова Бронзу. Мой герой говорит: «Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу». Какие верные слова! Вот что меня сейчас беспокоит. Вера несомненная, что Господь есть. Главное – не первые, вторые и какие-то там еще места, — всё это тщеславие, которое везде зашкаливает. «Умирать не страшно, страшно перед Богом стоять» — вот что главное.

20 лет Актерской школе Горохова

В 2000 году на базе Владимирского областного колледжа культуры был набран первый актерский курс. Руководить курсом стал Николай Анатольевич Горохов, к тому времени народный артист. Стала преподавать там и Надежда Ивановна Горохова специальные актерские дисциплины. Приняли всех, кто пришел. Сейчас конкурс — 30-40 человек на место, причем приезжает молодежь и из других областей.

А тогда, в 2001 году, центральные СМИ сообщили о победе театральной школы Горохова на Международном фестивале театральных вузов «Твой шанс» в Москве. Владимирцы получили Гран-при за спектакль «Мужчина и женщина». «Культура» заявила: «На театральной грядке страны проклюнулся новый интересный росток». Целый год играли «гороховцы» этот спектакль в Москве на сцене Театра на Страстном бульваре.

Критики и рецензенты заговорили о новой актерской школе, «основой которой является духовное начало, высокое понятие нравственности, веры. Эталон – русская психологическая школа». «В сценической технике художественный руководитель проявил себя как яростный максималист. Вокал, хореография, сценический бой, акробатика. Все это преподается всерьез и приносит достойные плоды». Художественный руководитель академического театра имени Моссовета Павел Хомский: «…Можно говорить о серьезном влиянии Горохова на формирование современной владимирской театральной школы».

Чтобы работать с молодежью, нужно самому обладать молодым задором

Профессор кафедры сценической речи Школы-студии МХАТ Виктор Мархасев в своем отзыве-рекомендации на присвоение Горохову звания профессора высказался: «Его ученики – это частица его самого, а их работа, их отношение к людям – предмет постоянного его интереса; не случайно Горохов считает, что воспитание – это не только обучение профессиональным навыкам, но и развитие культуры и нравственная подготовка будущих специалистов».

К преподаванию в ВОККИ Гороховым первоначально были привлечены известные московские режиссеры-педагоги: В.В. Беляйкин, А.А. Огарев, В.С. Петров, С.А. Морозов, педагог школы-студии МХАТ В.В. Мархасев, профессор Щукинского училища Ю.В. Шлыков. Выпускники колледжа продолжили обучение актерской профессии во Владимирском государственном университете, где был создан специальный курс.

С тех пор они не перестают удивлять своими победами. Многие стали актерами Владимирского академического театра, составляют примерно 70% коллектива театра, успешно вписались в талантливый, зрелый коллектив театра и некоторые из них сами теперь преподают в ВОККИ. Его ученик Владимир Кузнецов – заметный в театральном пространстве актер, режиссер, сценарист, драматург, создавший около 30 постановок, значительная часть из них во Владимирском театре драмы. Его постановки «На стыке времен» по стихам Евгения Евтушенко и «Анна Каренина» по великому роману Льва Толстого получили высшие награды – «Золотого Витязя» на Международном форуме искусств в Москве. «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева – «Бронзового Витязя». Другие его спектакли, например, по произведениям Михаила Булгакова, детские спектакли очень любимы зрителем и также отмечены театральными дипломами.

Николай Горохов

Мастер в окружении учеников

Актриса театра, выпускница Николая Горохова Валерия Емельянова – кандидат философских наук, защитила театроведческую диссертацию в МГУ. Ученики Николая Анатольевича – ведущие артисты театра: Анна Лузгина, Александр Аладышев, Наталья Демидова, Анатолий Шалухин, Анна Зайцева, Михаил Бабаев, Андрей Гурамишвили, Маргарита Бахитова, Денис Чистяков, Иван Антонов, Георгий Девятисильный, Анна Захарова-Кукушкина и многие другие.

Эти имена на слуху среди владимирских зрителей наряду с известными народными и заслуженными артистами театра. Многие из них удостоены престижных наград на театральных фестивалях в нашей стране и за рубежом. Актриса Наталья Демидова, дипломант ряда театральных фестивалей, недавно получила диплом «Лучшая женская роль» XVIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» за исполнение главной роли Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского.

Со спектаклем «Молодая гвардия» ученики Горохова объехали всю страну от Калининграда до Камчатки, героически выступали в Сирии на боевых позициях, были в Луганске, на Украине, в других странах.

Николай Анатольевич с гордостью и любовью говорит об успехах своих учеников.

— Мы относимся с Надеждой Ивановной к ним, как к своим родным детям, это наша семья. Мы научили их самому главному: делать до конца и с любовью, как будто делаешь для себя и своих детей, выходить на сцену как в последний раз. Что волновало: воспитать в них культуру. Заставляли читать классиков, запоминать по 8 строк «Евгения Онегина» каждый день наизусть. Заново открывали Бунина, Чехова, Толстого, Достоевского… Мы ждали скачка, что они раскроются, развернутся. И посмотрите, сколько сейчас из них выросло интересных актеров! Со всех театральных фестивалей возвращаются с престижными наградами!

Борис Гунин и Николай Горохов. Фото «Призыва»

Николай Горохов отмечает большую заслугу директора театра Бориса Григорьевича Гунина, заслуженного деятеля искусств России, в том, что актерская школа во Владимире состоялась:

— Впервые во Владимире на нас обратил серьезное внимание новый директор театра Борис Григорьевич Гунин. Я очень ему благодарен. Он дал нам возможность развиваться: увидел, что ребята хорошо оснащены, поверил в нас. У него хорошее художественное чутье, профессиональная внутренняя выправка, культура. Не было бы такого успеха у театра, как и у нашей театральной школы, если бы не директор. Он вовлек театр в фестивальное движение, а театральный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» стал международным, одним из самых известных в России.

Молодой журналист однажды спросил Горохова: «Какое у вас хобби?», чем рассмешил актера. Какое хобби? На рыбалке, что ли, с удочкой сидеть? Театр – это всё. Как написал Горохов в театральном экспромте:

Верны театру, запаху кулис,

За верность эту нам дано богатство:

Оно – в Союзе нашем, нашем братстве.

Театр не только сцена – это Жизнь!

Лишь в редкие часы отдыха Николай Анатольевич ценит моменты общения с природой. В деревне небольшой домик покосившийся.

— Люблю его ради природы. «Поленовская» Россия – в ней нет особой красивости, но в ней столько сострадания к нам, дуракам, ходящим по этой земле, тишины. Душа радуется каждому такому уголку. По лесу побродить… Храм в Николополье в лесу стоит – чудо! Печку затоплю, выйду, посмотрю на небо со звездами – и так хорошо! «Вечное небо над нами и нравственный закон внутри нас!» — делится актер. – Мне больно, когда поврежденные храмы еще без крестов стоят. Я не понимаю, как можно было делать в них клубы, склады… За это ответим…

За все в ответе… У Горохова как у человека можно учиться личному достоинству, достоинству в профессии, уважению к людям, к самому себе. Он никогда не позволяет себе повысить голос, его поведение всегда очень аристократично. Он обладает превосходным умом, эрудицией. Он не стал священником, но, тем не менее, как у священника или воина, служение – основной смысл его существования, его фундаментальная ценность.

Татьяна Васильева

Фото Владимирского областного театра драмы


 

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