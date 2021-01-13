Настоящие зимние морозы, которые пришли во Владимирскую область, отступают. Уже завтра популярные погодные сервисы прогнозируют не ниже -12 градусов в дневные часы, ночью до -14 градусов. Свое влияние начнет оказывать циклон с юго-запада. При этом потепление комфортной погоды не принесет. В четверг, 14 января, на Владимирскую область обрушится метель. Ветер усилится, поэтому на улице будет казаться холоднее, чем есть на самом деле.

— Сильный снег и метель ожидаемы в четверг. На дорогах гололедица и снежные заносы, — пояснил «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.

О непогоде, которая сохранится до конца дня, предупреждают и спасатели. Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно просят жителей региона быть осторожнее на дорогах и не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Температура ближайших дней будет ниже нормы на 7 градусов.

Новая волна морозов ожидается ближе к Крещению. Днем -17 градусов, в ночное время температуры опустятся до -22 градусов. Снег будет небольшим и локальным. Для сравнения, в прошлом году с погодой на Крещение не повезло. Температура воздуха составляла всего -3 градуса.