Музыкальная феерия, женский стендап и Новый год forever: где провести выходные

-
Музыкальная феерия на троих 16+
Во владимирском пространстве культурного микса, где почти каждый проект — слияние нескольких направлений, новое событие: альт- и прог-поп органично дополнят джаз-панк и прог-рок в сочетании с авторскими поэтическими психотехниками. Героями станут: московская группа «Шаййм» (арт-рок с элементами ритуальной музыки, джаза и пост-хардкора) с альбомом «Сон да не сон», владимирская команда «Подгôрод», успевшая за шесть лет обзавестись репутацией самого диковинного и непредсказуемого явления местного музыкального сообщества, и музыкально-поэтическая лаборатория из Санкт-Петербурга «Голуби и Безумные Кашевары», которая отличается бескомпромиссной эклектикой, — это шумный джаз-панк, густо замешанный на прог-роке, пакистанской духовной музыке, плясовой камерной кадрили и гаражной психоделии первой волны.
ДК Grey Whale: ул. Сакко и Ванцетти, 50
16 января в 19.00
Цена билета — 400 руб.
-
«Женский открытый микрофон» 16+
И вновь на владимирской юмористической сцене — самый красивый комедийный проект области! По устоявшейся традиции, комикессы — как опытные, так и начинающие — поделятся своими новыми шутками, мыслями и наблюдениями, которые радикально отличаются от мужского взгляда. И это совершенно обоснованный повод погрузиться в мир колоритного женского юмора с региональным подтекстом. Поэтому обязательно приходите на «Женский открытый микрофон», чтобы получить новые эмоции и поддержать участниц. Кстати, на сцену может выйти любая желающая, у которой будет ровно три минуты, чтобы рассмешить зал.
Бар «Шифер»: ул. Октябрьская, 2
16 января в 19.00
Стоимость – кто сколько захочет
-
Романтическая комедия «Новый год forever» 16+
Спектакль поставлен во Владимирском театре драмы по пьесе известной актрисы Елены Скороходовой. В нем органичное и беспощадно смешное отражение нашей современной жизни окрашено вполне трагическим красками, ибо непризнанный гений Иван настойчиво, фанатически нацелен на суицид… Но не тут-то было! Ему просто некогда пребывать в скорби и отчаянии. Как ни парадоксально, но именно бытовые неурядицы, будничная «текучка» неуклонно снижают трагедийный пафос, вовлекая героя в массу комических ситуаций. А там и хеппи-энд не за горами.
Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана, 4
17 января в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
-
Выходные в парке «Дружба» 0+
-
Концерт детской студии «Русь» 0+
Детская студия «Русь» — это 70 детей в возрасте от 6 до 16 лет, которые знакомятся с истоками русской народной песни, ее самобытностью. В концертах коллектива широко представлены хореографические постановки и инструментальные произведения на таких уникальных древних русских народных музыкальных инструментах как: владимирский рожок, гусли, жалейка, свирель, балалайка, трещотка, рубель и др.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
16 января в 18.00
Цена билета — 400 руб.
-
Иронический триллер «Полет над гнездом кукушки» 16+
Спектакль поставлен во Владимирском театре драмы Владимиром Лаптевым по культовому роману Кена Кизи One Flew Over the Cuckoo’s Nest, который был опубликован в 1962 году. Главный герой Макмэрфи пытается симулировать помешательство, чтобы уйти от уголовного наказания. Для медэкспертизы он из тюрьмы направлен в психушку. Но там он натыкается на жёсткую систему взаимоотношений медперсонала и больных. И тогда харизматичный жизнелюб Макмэрфи затевает «борьбу за свободу духа» и за реабилитацию человеческого достоинства обитателей клиники. Борьбу неравную, но принёсшую бунтарям минуты истинного блаженства. Сюжет изобилует массой ярких комедийных и не менее впечатляющих трагических эпизодов.
Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана, 4
16 января в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
-
Концерт группы «Агидель» 16+
Этот концерт неоднократно переносился, поэтому, фанаты и те, кто хочет перенестись в это непростое время в фантастический мир, где живут русалки, чародеи и прочие мифологические существа, трепещите — встрече быть! Песни «Агидель» — сочетание глубоких, мощных текстов и мелодий, которые сильны своим неповторимым звучанием и рельефными образами. Вместе с владимирскими музыкантами вы познаете тайны мрачного леса, прогуляетесь рука об руку с ведьмой, узнаете, чем опасна чаща и кто в ней живет. На сцене ребята полностью раскрываются, становясь героями звучащих историй, погружая в мир колдовства, чудес и магии, где всегда побеждает добро.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
16 января в 20.00
Цена билета — 200 руб.
-
Выходные в Загородном парке 0+
-
«Маленький Моцарт» 0+
Концерт о детстве маленького Моцарта, который в три года уже играл на пианино, в пять лет сочинил свое первое произведение. Моцарту не исполнилось и шести лет, когда началось его долгое концертное турне: вместе с сестрой Анной, тоже талантливой исполнительницей, и наставником-отцом юный Вольфганг объездил пол-Европы. За несколько лет они дали концерты в Мюнхене, Париже, Вене, Лондоне, побывали в Голландии и Швейцарии. Публика восхищалась мальчиком, который мог играть с завязанными глазами, виртуозно импровизировал, исполнял сложнейшие пассажи наравне со взрослыми музыкантами… И, несмотря на это, всю свою жизнь в душе Моцарт всегда оставался ребенком.
Исполнители — Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина. Ведущая — музыковед Яна Тарасова. В программе прозвучат ранние и популярные пьесы В.А.Моцарта.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
17 января в 12.00
Цена билета — 250 руб.
-
Выставка Василия Ленивкина «Solo для вас» 6+
Вошедшие в экспозицию графические и живописные произведения, а также арт-объекты относятся к разным периодам творчества художника. Они говорят об экспериментах их автора в проработке мельчайших подробностей, опускании второстепенного с целью достижения цельного образа. Художник намеренно не изображает ничего конкретного, давая начальный импульс, намёк, а далее зритель сам, в силу индивидуального темперамента и образного мышления, развивает и завершает заданную тему. Подобный метод можно причислить к направлению «ассоциативной живописи» или «импровизационного реализма».
Танцующие, музицирующие и готовящиеся к выступлению исполнители особенно привлекают внимание Василия Ленивкина своим изменяющимся состоянием. Как в природных явлениях его завораживает постоянное превращение, так и в своих работах он пытается достичь звучания настоящей, чарующей музыки, пленительности женских образов, вдохновенных любовью танца.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 31 января
Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/golubi
Обсуждение