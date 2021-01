Музыкальная феерия, женский стендап и Новый год forever: где провести выходные

Спектакль поставлен во Владимирском театре драмы Владимиром Лаптевым по культовому роману Кена Кизи One Flew Over the Cuckoo’s Nest, который был опубликован в 1962 году. Главный герой Макмэрфи пытается симулировать помешательство, чтобы уйти от уголовного наказания. Для медэкспертизы он из тюрьмы направлен в психушку. Но там он натыкается на жёсткую систему взаимоотношений медперсонала и больных. И тогда харизматичный жизнелюб Макмэрфи затевает «борьбу за свободу духа» и за реабилитацию человеческого достоинства обитателей клиники. Борьбу неравную, но принёсшую бунтарям минуты истинного блаженства. Сюжет изобилует массой ярких комедийных и не менее впечатляющих трагических эпизодов.

Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана, 4

16 января в 18.00

Цена билета – 450-500 руб.