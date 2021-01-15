Музыкальная феерия, женский стендап и Новый год forever: где провести выходные

Концерт о детстве маленького Моцарта, который в три года уже играл на пианино, в пять лет сочинил свое первое произведение. Моцарту не исполнилось и шести лет, когда началось его долгое концертное турне: вместе с сестрой Анной, тоже талантливой исполнительницей, и наставником-отцом юный Вольфганг объездил пол-Европы. За несколько лет они дали концерты в Мюнхене, Париже, Вене, Лондоне, побывали в Голландии и Швейцарии. Публика восхищалась мальчиком, который мог играть с завязанными глазами, виртуозно импровизировал, исполнял сложнейшие пассажи наравне со взрослыми музыкантами… И, несмотря на это, всю свою жизнь в душе Моцарт всегда оставался ребенком.

Исполнители — Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина. Ведущая — музыковед Яна Тарасова. В программе прозвучат ранние и популярные пьесы В.А.Моцарта.

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

17 января в 12.00

Цена билета — 250 руб.