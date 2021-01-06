Митрополит Тихон поздравил верующих с Рождеством

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился с Рождественским посланием к православным верующим. В своем поздравлении Владыка пожелал всем здоровья и подчеркнул, что Иисус Христос родился в этот земной мир, чтобы спасти человечество от греха – источника всех бед и болезней. Люди должны с благодарностью терпеть все посылаемые Богом скорби, а за помощью обращаться в «духовную лечебницу» – Православную Церковь.

Сейчас во время пандемии, которая длится уже год, многие напуганы новым пагубным поветрием, говорит митрополит Тихон, — «даже верующие люди забывают о Том, Кто есть истинный Врач и Целитель душ и телес наших!». Сейчас все священнослужители признаются, что прихожан уменьшилось в два, а то и в три раза. Короновирусом болели как миряне, так и духовенство. Но после выздоровления многие всё же возвращались в храмы.

Тем не менее, 2020 год для Владимирской епархия можно назвать продуктивным. Среди значимых событий митрополит Тихон отметил первый Свято-Андреевский международный историко-культурный форум, прошедший во Владимире в сентябре. Он был посвящен 75-летию Великой Победы и 865-летию со дня основания Свято-Боголюбского монастыря святым благоверным князем Андреем Боголюбским. Владыка выразил надежду, что теперь он будет проводиться регулярно. А 2021-ый год принесет новые памятные даты, которые обязательно будут отмечены с размахом. В первую очередь это 800-летие со дня рождения небесного покровителя Владимирской земли – святого благоверного великого князя Александра Невского.

— Несмотря на испытания, выпавшие нам в истекшем году, жизнь Владимирской епархии протекала насыщено и плодотворно. В храмах и монастырях в условиях карантина проводились богослужения, неизбежно собиравшие ищущих Христова утешения богомольцев, мы отмечали памятные даты, связанные с достопокланяемыми святынями нашей земли и людьми, прославившимися в истории Церкви и государства. Церковь заняла достойное место в общественной жизни нашего региона, заявляя о своей нравственной позиции, внося в жизнь общества укрепляющую благодатную силу утверждением незыблемости семейных уз, прививая евангельский взгляд на суть человеческих отношений, укрепляя и возвышая патриотический дух народа, свидетельствуя о Евангельской Истине, – говорит в своем послании митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Сейчас все церкви и монастыри Владимирской области готовятся встретить Рождество и провести традиционные торжественные богослужения. 28 декабря главный санитарный врач регионального управления Роспотребнадзора направил в епархию письмо с рекомендациями по усилению мер безопасности в храмах — регулярной дезинфекции и масочному режиму. В рекомендательной форме прозвучала также просьба воздержаться от посещения служб людям старше 60 лет.

Многие верующие любимый праздник захотят провести в одной из главных святынь Владимирской земли – Успенском соборе. Всенощное бдение в рождественский сочельник началось в пять вечера в Георгиевском приделе. В полночь совершится литургия. А в 9 утра Рождество Христово будут встречать в основном храме Успенского собора.