Метель окрасила магистрали Владимира в красный цвет

В утренние часы движение по основным магистралям Владимира было парализовано. Снежная каша, образовавшаяся на проезжей части, до предела снизила скорость потока транспорта.



Мелкие столкновения автомобилей в Добром и на Студеной горе привели к большим пробкам. Жители даже к 10 часам не смогли добраться на работу.

Расписание автобусов сбилось. Многие дороги на Яндекс.Картах стали красными.



Ежедневно владимирская мэрия рапортует об уборке городских улиц и тротуаров. С наступлением морозов выходит чуть более 50 единиц спецтехники и около 80 рабочих, которые обычно чистят остановки и посыпают пескосоляной смесью тротуары.

Видно, что дорогу чистили утром, но метель занесла снегом город за пару часов. Обычно повторно Центр управления городскими дорогами выходит, когда спадет наплыв транспорта. Сегодня расчистки города стоит ожидать ближе к обеду.

Накануне метели службы МЧС предупредили об ухудшении погодных условий. Советовали быть осторожными на дороге, так как ожидались снежные заносы. В мэрии также добавили, что возможно падение деревьев на припаркованный транспорт и отключение электроэнергии из-за порыва линий. «Призыв» собирает сведения о происшествиях, читатели могут помочь в этом.