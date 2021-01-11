Мэрия не видит оснований для отмены уроков из-за морозов

Учебный процесс, который сегодня возобновился во всех школах Владимира, пришедшие в регион морозы не остановят. В мэрии отмечают, что ограничивать посещение детьми детских садов и школ сегодня преждевременно. Минусовые температуры далеки от форс-мажорных, наступила нормальная русская зима, только и всего, уверены в городской администрации.

Морозы не остановят учебный процесс

Для разных регионов России установлены свои температурные показатели, при которых рекомендуют отменять учебу. Для жителей Центральной части России они следующие:

-23-25°C — для 1-4-х классов;

-26-29°C —для 5-9-х классов;

от -30°C — отменяются занятия во всех классах.

При этом нужно учитывать, что решения об отмене занятий образовательные учреждения имеют право принимать самостоятельно. Актуальную информацию всегда можно уточнить у классных руководителей.

Тем не менее из-за пришедших холодов в школах и детских садах усилят контроль за температурой внутри помещений. Эту работу поручили городскому управлению образования и обслуживающим коммунальным организациям.