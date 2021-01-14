Меньше тестов — меньше больных. Облздрав рассекретил лукавую статистику

Директор департамента здравоохранения области Елена Утемова призвала осторожно оценивать ситуацию с распространением коронавируса. Отмеченная в официальных сводках стабилизация и даже снижение числа больных в первые дни нового года, по её мнению, могут оказаться мнимыми. Просто люди в зимние праздники предпочитали не обращаться к врачам, а ещё на отчётности сказалось уменьшение количества проводимых тестов на COVID-19.

— Я сама сталкивалась с ситуацией, когда люди в новогодние каникулы, будучи больными, не обращались за медицинской помощью. Они объяснили это тем, что им не нужен больничный лист: авось пройдет. И многие сейчас уже обращаются в достаточно запущенной форме заболевания, — отметила Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. — Когда моим коллегам задается вопрос, наступила ли вот эта долгожданная стабилизация или снижение, мы всегда отвечаем очень осторожно. Не было бы это мнимым благополучием, после которого мы столкнемся с новым витком заболевания.

Официально число заболевших в новогодние праздники было меньше, чем в декабре 2020 года.

Всего в новогодние каникулы коронавирусом заболели 1688 жителей Владимирской области. Среднесуточный прирост составил 168,8 новых случаев. Это меньше, чем на пике второй волны пандемии. Так, в середине декабря число инфицированных доходило до 194.

Одновременно число проведенных исследований на ковид в зимние праздники резко упало. 1 января тесты провели всего 112 жителям области, а накануне в лаборатории региона отправили почти 4 тысячи анализов.

— Изменились и подходы к тестированию. Тестирование контактных лиц теперь не производится. В конце декабря Минздрав отменил обязательное тестирование перед плановой госпитализацией. Кроме того, в новогодние праздники плановая госпитализация не проводилась в большинстве случаев. Поэтому и этот пласт предварительного тестирования ушёл, — пояснила Елена Утемова.

Сейчас объём тестирования в регионе вышел на обычные показатели рабочих дней.

Определяющей с точки зрения ситуации с распространением ковида, говорят специалисты, должна стать нынешняя и следующая недели. Если учесть, что исследование на новую инфекцию занимает 2-3 дня (по заверению облздрава, на практике зачастую дольше), то постпраздничные тесты будут готовы в ближайшее время. И если скачка заболевших удастся избежать, то тогда о стабилизации и выходе на плато можно будет сказать более определённо.

Сегодня положительные тесты пришли 156 жителям области.

Пока же главным объективным показателем является число госпитализированных пациентов с ковидом. На данный момент в госпиталях находятся 1349 человек, 93 из них в реанимации, 21 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Занято, по информации Елены Утемовой, 70% коечного фонда.