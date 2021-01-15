Массовая вакцинация от коронавируса начнется 18 января

18 января во Владимирской области, как и во всех других регионах страны, начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Записаться можно уже сейчас. Для этого нужно позвонить в колл-центр городской клинической больницы № 5 Владимира по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов следует обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. На прививку пригласят в определенный день и час.

Прививочные пункты развернут во всех основных поликлиниках областного центра, а также в каждом районе. Сейчас созданы 9 таких пунктов – в городской клинической больнице № 5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Муромской городской больнице № 3, клинической больнице «РЖД-Медицина» Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.

На прививку нужна предварительная запись.

К 1 февраля у жителей региона также должна появиться возможность подать заявку на вакцинацию через портал госуслуг. Уже сейчас после прохождении вакцинации можно получить сертификат профилактической прививки от COVID-19 через личный кабинет портала госуслуг. При желании сертификат можно распечатать или скачать на мобильный телефон по QR-коду.

К масштабной вакцинации наш регион готов. Алгоритм разработан, персонал обучен, заверила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Уже на этой неделе поступит 16 800 доз «Спутник V», а до конца текущего месяца регион получит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины.

Более 400 педагогов региона уже привились, в списках желающих — еще свыше 1200 работников образовательных организаций. В приоритете также медики и соцработники. Чиновники вакцинироваться не спешат.

— Когда вы, Елена Дмитриевна, пойдете вакцинироваться? Этот вопрос всех почему-то очень сильно интересует. Вот если у меня на сегодняшний день в очереди не останется ни одного педагога, медика и социального работника, тогда я приду и сделаю эту вакцину. Но пока у меня есть лист ожидания из этой когорты, я все-таки считаю, что я не имею морального права идти впереди них, — заявила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации.

Не будет пока прививаться и первый вице-губернатор области Сергей Шевченко. Чиновник переболел коронавирусом, и полгода с этого момента еще не прошло. Напомним, что прививка от коронавируса противопоказана людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с тяжёлой формой аллергии, беременным или кормящим грудью.

Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.