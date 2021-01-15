Массовая вакцинация от коронавируса начнется 18 января

18 января во Владимирской области, как и во всех других регионах страны, начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Записаться можно уже сейчас. Для этого нужно позвонить в колл-центр городской клинической больницы № 5 Владимира по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов следует обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. На прививку пригласят в определенный день и час.
Прививочные пункты развернут во всех основных поликлиниках областного центра, а также в каждом районе. Сейчас созданы 9 таких пунктов – в городской клинической больнице № 5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Муромской городской больнице № 3, клинической больнице «РЖД-Медицина» Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.
На прививку нужна предварительная запись.
К 1 февраля у жителей региона также должна появиться возможность подать заявку на вакцинацию через портал госуслуг. Уже сейчас после прохождении вакцинации можно получить сертификат профилактической прививки от COVID-19 через личный кабинет портала госуслуг. При желании сертификат можно распечатать или скачать на мобильный телефон по QR-коду.
К масштабной вакцинации наш регион готов. Алгоритм разработан, персонал обучен, заверила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Уже на этой неделе поступит 16 800 доз «Спутник V», а до конца текущего месяца регион получит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины.
Более 400 педагогов региона уже привились, в списках желающих — еще свыше 1200 работников образовательных организаций. В приоритете также медики и соцработники. Чиновники вакцинироваться не спешат.
— Когда вы, Елена Дмитриевна, пойдете вакцинироваться? Этот вопрос всех почему-то очень сильно интересует. Вот если у меня на сегодняшний день в очереди не останется ни одного педагога, медика и социального работника, тогда я приду и сделаю эту вакцину. Но пока у меня есть лист ожидания из этой когорты, я все-таки считаю, что я не имею морального права идти впереди них, — заявила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации.
Не будет пока прививаться и первый вице-губернатор области Сергей Шевченко. Чиновник переболел коронавирусом, и полгода с этого момента еще не прошло. Напомним, что прививка от коронавируса противопоказана людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с тяжёлой формой аллергии, беременным или кормящим грудью.
Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.
Ольга Ефремова
Фото департамента здравоохранения Владимирской области
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