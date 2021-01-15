Масштабная акция по раздельному сбору мусора пройдет во Владимире

Первая в этом году масштабная акция по раздельному сбору мусора состоится во Владимире. Она намечена на 17 января. Добровольцы будут принимать пластик, стекло, металл и макулатуру. А пока владимирцев призывают освободить от ненужного хлама свои квартиры, дачи и гаражи. Точки приема мусора будут расположены рядом с контейнерами ТБО по следующим адресам:

11.00 — 11.15 – Веризино (ул. Новгородская, 39 к2); 11.20 — 11.30 — ул. Куйбышева, 9; 11.50 — 12.20 — район Доброе, за кинотеатром «РусьКино», перед входом в Добросельский парк у мусорной площадки; 12.30 — 12.55 – ул. Михайловская, 4; 13.05 — 13.35 — Соловьиный пруд; 14.50 — 15.20 — ул. Ново-Ямская; 15.25 — 15.45 — ул. Нижняя Дуброва, ул. Василисина, 17; 15.50 — 16.10 — ул. Нижняя Дуброва, ТЦ «Орбита».

Точки приема мусора располагаются рядом с контейнерами ТБО.

Организаторы акции просят не опаздывать и приходить вовремя. В связи с эпидемиологической ситуацией мусор будут принимать при строгом соблюдении социальной дистанции 1,5 метра. Подробную информацию можно узнать на странице организаторов мероприятия в социальных сетях. Туда же могут обратиться волонтеры, которые хотят помочь.