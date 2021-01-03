Легковой автомобиль заполыхал на южном обходе Владимира

Пожар произошел сегодня около одиннадцати утра на 197-ом километре федеральной трассы «Волга» М-7. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, на южном обходе областного центра загорелся легковой автомобиль. Возгорание случилось в моторном отсеке. Огонь быстро охватил машину, восстановлению она не подлежит.

Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

По свидетельству очевидцев, инцидент случился недалеко от посёлка Ширманиха Судогодского района, отстоящей от объездной трассы буквально в двух километрах. Это восточнее развязки в Загородном районе Владимира – в том направлении дороги, которое ведёт в сторону Нижнего Новгорода. По счастливому стечению обстоятельств люди, находившиеся в машине, объятой пламенем, не пострадали.



На место пожара на трассу оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации возгорания принимали участие шесть человек и две единицы техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. В главном управлении напоминают, что в случае пожара со стационарного телефона нужно звонить по номеру 01, а с сотового – 101.