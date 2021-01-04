Культура не сдалась под натиском коронавируса

В январе вышла в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований городской библиотеки Валентины Титовой «Улицы Владимира от А до Я». Последнее подобное издание коллектива авторов «Улицы Владимира» вышло в 1989 году, то есть более 30 лет назад. И оно ни в какое сравнение не идет по объемам с трудом Валентины Ивановны. Не говоря уже о том, что в 90-х годах многим центральным улицам были возвращены их исторические названия.

Данное издание является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города, попыткой через их названия помочь глубже узнать его историю. Книга знакомит с биографиями людей, чьими именами названы улицы Владимира. В начале книги Валентина Титова говорит о том, что такое топонимика и топонимия, как появилось название нашего города и всегда ли оно было таким. Книга рассказывает и о названиях рек, прудов, садов, парков, оврагов, стадионов и других объектов. Кроме того, в ней приведены сведения о названиях присоединенных в недавнее время к городу территорий.