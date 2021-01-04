Культура не сдалась под натиском коронавируса

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Семь самых ярких событий ушедшего года
Какие бы великие планы ни строили наши областные учреждения культуры, они были жестоко поломаны эпидемией коронавируса. Но культура не сдалась под натиском всемирной заразы. Сначала ушла в онлайн, где стала осваивать новые формы общения со зрителем, а потом выплеснулась на открытые летние площадки, когда число инфицированных пошло на спад. И подводя итоги прошедшего года, можно с радостью отметить, что, несмотря ни на что, многие значительные события все-таки состоялись. Давайте вспомним самые яркие их них.
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Книга, которую ждали 30 лет
В январе вышла в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований городской библиотеки Валентины Титовой «Улицы Владимира от А до Я». Последнее подобное издание коллектива авторов «Улицы Владимира» вышло в 1989 году, то есть более 30 лет назад. И оно ни в какое сравнение не идет по объемам с трудом Валентины Ивановны. Не говоря уже о том, что в 90-х годах многим центральным улицам были возвращены их исторические названия.
Данное издание является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города, попыткой через их названия помочь глубже узнать его историю. Книга знакомит с биографиями людей, чьими именами названы улицы Владимира. В начале книги Валентина Титова говорит о том, что такое топонимика и топонимия, как появилось название нашего города и всегда ли оно было таким. Книга рассказывает и о названиях рек, прудов, садов, парков, оврагов, стадионов и других объектов. Кроме того, в ней приведены сведения о названиях присоединенных в недавнее время к городу территорий.
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Филиал московского театра во Владимире
В 2020 году московский театр «Школа современной пьесы» показал владимирцам свои лучшие спектакли. Таким образом на сцене Областного Дворца культуры и искусства (ОДКИ) впервые в России был реализован проект «Театральный филиал». Планировалось, что с марта именитый театр раз в месяц будет играть свои спектакли перед владимирским зрителем, за исключением традиционных летних каникулы. Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы. Тем не менее 5 из 7 обещанных постановок, в которых заняты звезды театра и кино Татьяна Васильева, Александр Галибин, Мария Порошина, Валерия Ланская, Елена Санаева, Юрий Чернов, а также лучшие выпускники актерского курса самого Иосифа Райхельгауза, были представлены нашему зрителю. Причем владимирцы смогли насладиться мастерством столичного театра по цене билетов нашего драмтеатра – от 400 до 700 рублей.
Театр «Школа современной пьесы» был создан в 1989 году. Располагается он в историческом особняке на Трубной площади, где раньше был ресторан Люсьена Оливье, подарившего нам знаменитый салат — символ новогоднего застолья. За 30 лет своего существования актерская труппа побывала во всех крупных городах России и 50 странах мира. В театре ставят только современные русские пьесы. Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков и другие известные авторы с радостью предлагают театру свои произведения. Кроме того, ежегодно «Школа современной пьесы» открывает имена новых российских писателей и драматургов.
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Юбилейный анимационный фестиваль в Суздале
25-й Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале прошел с 11 по 15 марта в несколько экстремальном режиме. Из-за мировой эпидемии коронавируса на главный российский праздник анимации не приехали мэтр японского авторского анимационного кино Кодзи Ямамура и наш Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар». Но хороших и очень талантливых людей было предостаточно! В конкурсной программе было представлено 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. Помимо конкурсных работ на фестивале демонстрировалась обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив.
Основатель и бессменный директор ОРФАК Александр Герасимов сказал, что этот фестиваль стал самым массовым разрешенным мероприятием в Европе в марте. Тысячи человек плечом к плечу, невзирая на коронавирус, смотрели мультики. «Суздаль – намоленное место. Это лучшее средство от коронавируса! А мультики в Суздале – это вообще ударная доза!» – озвучил мнение большинства участников фестиваля Александр Петрович.
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Первый фестиваль уличных театров в Суздале
15 августа в Суздале прошел Первый межрегиональный фестиваль уличных театров. Это мероприятие стало первым в этом году подобным фестивалем в стране и первым для нашей области. Он проводился на средства гранта в рамках нацпроекта «Культура». А его организатором выступил Фонд культуры русского авангарда «Розановский центр» при поддержке департамента культуры Владимирской области
«Из-за того, что это был первый фестиваль, все театры поехали сюда выступать бесплатно, — сообщил соорганизатор Российского союза уличных театров и артистов, директор уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург) Олег Скотников. — Это нехарактерно для уличных театров, потому что для них это единственная возможность заработать, а тут театры приехали бесплатно, чтобы поддержать этот фестиваль».
В фестивале приняли участие творческие коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Альметьевска (республика Татарстан), Тверской области и Владимирской области. Участниками фестиваля стали как частные уличные, так и государственные театры: Владимирский областной театр кукол, Белгородский государственный театр кукол Владимирский академический театр драмы. Некоторые коллективы приехали в Суздаль с премьерами, например, спектакль-променад «Альбасты» театра «Легкие крылья» (Альметьевск), пластический спектакль «Карнавал солнца и луны» театра «СоЛу» (Санкт-Петербург).
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Неожиданные локации «Музыкальной экспедиции»
Уникальный фестиваль-путешественник в седьмой раз прошел с 21 по 26 августа 2020 года во Владимирской области. Международный проект традиционно объединил концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам края. Каждый год «Музыкальная экспедиция» выбирает новые площадки. В этом году фестиваль открылся в Патриаршем саду города Владимира и посетил музейные комплексы Гороховца и Юрьева-Польского. Весьма неожиданными для меломанов стали Дюкинские карьеры и научно-производственная компания «Генериум» в поселке Вольгинский.
В связи с угрозой эпидемии коронавируса организаторы сделали платным посещение всех концертов, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Впрочем, стоимость билетов была весьма символической – от 50 до 200 руб. – и их разобрали почти сразу, как они появились в в кассе Центра классической музыки.
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«Великий» симфонический оркестр во Владимире
С 10 по 26 ноября в Концертном зале им. С.И. Танеева прошел один из самых важных музыкальных проектов Владимирской областной филармонии — Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». В этом году фестиваль открывал Государственный академический Большой симфонический оркестр (БСО) имени П.И. Чайковского. «Великий», «гениальный», «неподражаемый» – так называют этот коллектив поклонники в разных уголках земного шара. Говорят, что этот оркестр исполняет произведения Чайковского так, как это не делает больше никто в мире. Именно поэтому оркестр и назвали в честь великого композитора. В 2020 году БСО отмечает 90 лет со дня основания, и за всю историю существования это был первый визит коллектива во Владимир! В программе концерта прозвучали Канцона для кларнета и струнного квинтета нашего земляка – композитора С.И. Танеева, а также концерт № 1 для фортепиано с оркестром и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского.
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«Серебряный витязь» за спектакль «Идиот»
29 ноября на XVIII Международном театральном форуме «Золотой Витязь» Владимирский театр драмы получил «Серебряного Витязя» за спектакль «Идиот» по роману Ф. Достоевского в постановке Петра Орлова. Кроме того, диплом «За пластическое решение спектакля» получила режиссер по пластике Евгения Миляева, а диплома «Лучшая женская роль» была удостоена актриса нашего драмтеатра Наталья Демидова за исполнение роли Настасьи Филипповны Барашковой. Таким образом наш родной драмтеатра стал единственным провинциальным академическим театром в стране, который имеет шесть «Витязей» — одной из высших театральных наград. Причем стоит отметить, что спектакль «Идиот» ставился уже после пожара в театре, серьезно повредившего зрительный зал и сцену. Всей постановочной группе и актерской труппе пришлось проявить чудеса героизма, чтобы воплотить великий роман Федора Михайловича на неродной сцене.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/musicexp
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