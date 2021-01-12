Кто последний? На кладбище под Владимиром выстроилась живая очередь

Жители Владимира, хоронившие близких родственников в праздничные дни, были вынуждены провести на кладбище лишние полтора часа. Похороны затянулись из-за очередей. Одновременно на основном некрополе города проходили несколько процессий. Люди говорят, создавалось жуткое ощущение, что копальщики просто не успевают хоронить. При этом могилы уже были готовы. Не хватало рабочих рук. Участникам траурных процессий пришлось постоять на морозе рядом с гробом умершего.

Катафалки, в очередь!

Утро 9 января. Несколько человек на небольшом катафалке подъехали к кладбищу в Улыбышево. Когда сказали, что придется немного подождать, родственники вышли из машины. Атмосфера давила из-за контраста с праздничными днями. Еще вчера ты встречал Новый год и готовился к Рождеству, а уже сегодня пришло время задуматься о вечном. Каждая минута у гроба дается нелегко. Вырытая могила напоминает о близкой разлуке.

И только минут через пять понимаешь, что рядом еще один свежий погост и еще… Вокруг непривычно много людей. «Пазики» и микроавтобусы заворачивают на Улыбышево один за одним. Страшная мысль о том, сколько умерло людей за первую неделю Нового года, пугает. Похоронных процессий одновременно пять, шесть или больше. Две могилы вырыты в одном месте буквально в нескольких сантиметрах друг от друга.

— Если честно, я не сразу заметил, что две могилы рядом с нами уже готовы. Метрах в 100 уже хоронили. Три или четыре мужичка в спецодежде закапывали умерших. От одной могилы к другой в порядке живой очереди, если так можно сказать про происходящее на кладбище, — рассказывает участник похоронной процессии Артем Варламов (имя изменено по просьбе героя).

Артем говорит, что ждать копальщиков пришлось примерно полтора часа. Точное время не скажет никто. Поминки из-за задержки пришлось переносить. Не спеша обошли новые захоронения. В основном, пожилые люди. Но есть и те, кому еще жить и жить. Всматриваться в фотографии умерших как-то боязно. Дата смерти у большинства захороненных в одном месте — январь 2021 года. Что произошло с этими людьми, неизвестно.

Вот рядом останавливается микроавтобус, вспоминает Артем. По внешнему виду они все похожи… Выносят гроб. Тихо, кажется, даже без слез. И сразу опускают в могилу. Можно подумать, что в спешке людям не дали проститься с умершим. И только потом понимаешь, что так хоронят людей, болевших ковидом. Так это или нет, не спрашивает никто. Понятно, что минут через пять наступит время проститься со своим родственником.

Люди замерзли, всем слышно, как в могилу рядом сбрасывают большие валуны холодной земли. На пять минут открывают гроб. В паре метров закапывают совсем незнакомого человека. А потом создается ощущение, что все происходит одновременно. Уставшие мужчины с лопатами забрасывают землей сразу две могилы. Расстояние отметили метром. На одной установили крест. И все перешли на соседний погост. Сил уже нет. В кармане спецовки хорошо видна бутылка крепкого алкоголя. Один из мужчин сбрасывает курточку на крест свежей могилы.

— Я успел посмотреть, куда упала курточка. Захоронен парень молодой. Я все понимаю, но вряд ли его крест — это вешалка для курточки рабочего. Мужики устали, физический труд на морозе. Но разве это проблема тех, кто приехал на кладбище проститься с близким родственником, — говорит Артем, — мы деньги заплатили. Без малого 90 тысяч. Пришлось ждать, мерзнуть. Похороны вообще даются нелегко. А если еще и такие накладки… С кого спросить?

Смертность бьет рекорды

Чем была спровоцирована очередь на кладбище? Действительно ли так много умирает людей, что работники ритуальных услуг не успевают махать лопатой? Вспомнились слова директора департамента здравоохранения Елены Утемовой о том, что места в моргах еще есть. Не сказать, что это успокоило. Но все же официальная позиция.

Данных за декабрь еще нет. Смотрим статистику за последний месяц осени. На ум приходит страшное сочетание: установлен рекорд по смертности. По данным органов ЗАГС, в ноябре зарегистрировано 2537 актов о смерти, это на 52% больше, чем годом ранее. И впервые такая цифра появилась с начала пандемии коронавируса.

Самая плачевная ситуация — во Владимира, Коврове, Муроме, Александровском и Петушинском районах. Всего за период с января по ноябрь 2020 года умерли 21 834 человек — это на 12,3% больше прошлого года.

Получается, все дело в ковиде?

Официально, с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 552 жителей Владимирской области. Только сегодня подтверждено сразу 8 летальных исходов от COVID-19. При этом умерли эти люди далеко не вчера. Елена Утемова не раз говорила, что статистика по смертности запаздывает. Она формируется только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 40 дней.

На самом деле число умерших пациентов, на которых так или иначе повлиял ковид, гораздо больше. В официальном отчете значатся лишь те, у кого вирус был верифицирован, то есть у человека посмертно взяли мазок ПЦР и он оказался положительным, подчеркивает глава облздрава. У остальных умерших были лишь клинические проявления и диагностика КТ.

У других пациентов, не вошедших в реестр, вирус обострил хронические заболевания настолько, что они привели к летальному исходу. В зоне риска – диабетики, онкобольные, ВИЧ-положительные, перенесшие инфаркты, инсульты или страдающие ревматическими заболеваниями, а также люди с избыточной массой тела. А у пациентов старше 80 лет летальность составляет 30%.

— Пациент может погибнуть, когда у него формально инфекция уже излечена, отрицательные контрольные мазки, но в связи с сопутствующими заболеваниями наступает смерть, — подчеркивает Елена Утемова. — Я подтверждаю тот факт, что система здравоохранения наблюдает рост смертности населения. Это связано и с коронавирусной инфекцией, и с обострением хронических заболеваний.

Добавьте сюда проблемы с плановой госпитализацией и своевременным обращением к медикам. Особенно в первую волну пандемии. В настоящий момент под ковид-положительных пациентов отдана каждая пятая койка в региональной системе здравоохранения. Остальные пациенты нередко вынуждены ждать. И помочь успевают не всем.

Особенности «новогодних» похорон

О том, что смертность растет, говорят почти все. Ритуальные агенты, сотрудники отделов ЗАГС, которые выдают печальные свидетельства, мужики на кладбище и даже работники кафе, каждый день организовывающие поминки. Только во Владимире в сутки хоронят от 15 до 22 человек, говорит специалист ритуальной конторы. В праздники бывает больше. Но это связано с графиком выходных дней.

— Статистика выросла, но ненамного. В день хоронят от 15 до 22 человек примерно, это характерно для данного периода. А в праздники в некоторые дни было по 30 похорон только потому, что морги и загсы работали через день, получалось хоронить людей на пятые или четвертые сутки. В праздники было в день то 30 человек, то 10, — рассказывают ритуальщики.

В первые дни нового года отдел ЗАГС действительно работает по особому графику, но так было всегда, говорит заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира Галина Карташова. Более того, графики соотносятся с ритуальными конторами. 7 января, когда умер родственник наших героев, был законный выходной.

— Естественно, в праздники мы не каждый день работали. У нас через день работа. Но и ритуальные службы не каждый день работают. Они нам в конце декабря подают график, когда они производят захоронения. Под этот график мы подстраиваемся и работаем вместе с ними, — говорит Галина Карташова. — У нас получается так: вскрытия на территории Владимира производят часто. Потому что в некоторых районах нет подразделений судебно-медицинских. Их привозят сюда. Эти люди у нас не умерли. Они умерли в районах. А регистрацию проводят наши агенты сразу здесь. Показатель у нас сейчас выше идет. Но это не значит, что намного больше умирает людей.

Очередь схлынула в будни

Мы выехали на место, чтобы проверить, есть ли сейчас очередь на кладбище после затяжных праздников. Оказалось, нет. И это, если честно, порадовало. Если вообще что-то может вселить оптимизм в месте упокоения тысяч людей.

Говорят, в праздники у МУП, которое занимается копанием могил, сломался трактор. А, кроме муниципального предприятия, обеспечивающего захоронения на новом участке, работать больше никто не может. Ритуальные агентства если и копают, то только могилы, которые находятся рядом с захоронениями ранее умерших членов семьи.

Возможно, действительно, сбой графика произошел из-за техники. Но докапываться до истины и людей с кладбищенскими лопатами как-то не хочется. Пусть лучше очередь на кладбище была вызвана техническим сбоем, а не растущим числом умерших.