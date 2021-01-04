Крупный пожар бушевал в рабочей казарме в Собинке

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в городе Собинка. Горела одна из рабочих казарм — так называемый пятый коридор. Пламенем были объяты жилые комнаты на верхнем, третьем этаже. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5.48 утра. Всего пострадали семь комнат (по-местному – коморок). Из горящего здания были эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей. Один человек спасен при помощи специального устройства.

По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

— На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что происходит горение 7 помещений, на третьем этаже на площади 100 квадратных метров. А так же происходит горение чердачного помещения на площади 1500 квадратных метров, — сообщила «Призыву» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Здания рабочих казарм XIX века постройки являются памятниками регионального значения, и этот статус во многом мешает их ремонту или расселению местных жителей, хотя оно всё равно идёт. На нижних этажах зданий размещаются офисы и магазины, в частности, в погоревшем пятом коридоре находятся ветеринарная клиника, точка по продаже комбикормов и крепёжных материалов, нотариальная контора.

Сейчас работы на месте пожара продолжаются. Ликвидируют последствия ЧП 35 спасателей, 11 единиц техники. На данный момент на площади 1500 квадратных метров пожар удалось локализовать.