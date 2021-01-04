Крупный пожар бушевал в рабочей казарме в Собинке

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в городе Собинка. Горела одна из рабочих казарм — так называемый пятый коридор. Пламенем были объяты жилые комнаты на верхнем, третьем этаже. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5.48 утра. Всего пострадали семь комнат (по-местному – коморок). Из горящего здания были эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей. Один человек спасен при помощи специального устройства.
По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
— На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что происходит горение 7 помещений, на третьем этаже на площади 100 квадратных метров. А так же происходит горение чердачного помещения на площади 1500 квадратных метров, — сообщила «Призыву» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Здания рабочих казарм XIX века постройки являются памятниками регионального значения, и этот статус во многом мешает их ремонту или расселению местных жителей, хотя оно всё равно идёт. На нижних этажах зданий размещаются офисы и магазины, в частности, в погоревшем пятом коридоре находятся ветеринарная клиника, точка по продаже комбикормов и крепёжных материалов, нотариальная контора.
Сейчас работы на месте пожара продолжаются. Ликвидируют последствия ЧП 35 спасателей, 11 единиц техники. На данный момент на площади 1500 квадратных метров пожар удалось локализовать.
Полина Тарбеева
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
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