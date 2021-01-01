Крупная партия вакцины придёт во Владимирскую область 4 января

Во Владимирской области начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививать будут все категории граждан. Прежние возрастные ограничения для людей старше 60 лет Минздрав уже снял. Первыми прививку получат пациенты из группы риска, например, страдающие сахарным диабетом или избыточной массой тела, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Всего в начале года в область поступит 52 тысячи доз вакцины. Первая тысяча — до 4 января. Активная вакцинация начнется сразу же после новогодних каникул.

До конца 2020 года в России было выпущено порядка 2 миллионов доз вакцины.

В разворачивающейся кампании есть и сложности. Сейчас облздрав пытается закупить более 20 морозильных камер для вакцин. Товар этот дефицитный. О том, что на аптечном складе, куда привозят и где хранят вакцину, могут возникнуть сложности, «Призыв» предупреждал ещё в октябре 2020 года. Но руководство департамента заверило, что всё «держит под контролем» и готово к разному развитию событий. Но сейчас, видимо, что-то пошло не так, а точнее, количество поставляемых доз превысило возможности склада.

— Мы ждём 52 тысячи доз. Планируем для этого закупить 21 холодильник в 2021 году. К сожалению, у нас не получилось найти поставщиков на это холодильное оборудование в 2020-м. Вся страна сейчас ищет холодильники, — сказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Первая партия вакцины от ковида поступила в регион прошлой осенью — около 50 доз. В декабре пришла вторая — 1300 доз, её быстро освоили. Все привитые чувствуют себя хорошо. В их крови уже обнаружен высокий титр антител к вирусу. Вся информация об этих пациентах вносится в федеральный регистр COVID-19. Возможно, это пригодится для учёта людей, пересекающих границу Российской Федерации.