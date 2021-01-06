Колядки, Марья Искусница и НЛО: где и как отметить Рождество

Что такое Рождество? Это замечательный, светлый праздник, который согревает нас в морозную пору. В этот день Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города на волшебную программу, в которой о традициях празднования Рождества на Руси нам поведают творческие коллективы города Владимира. Они приготовили необычную концертную программу с плясками и колядками.

Праздник будет насыщен играми и конкурсами, а завершится «Рождественским хороводом» с участием творческих коллективов, сказочных героев и всех гостей праздника. В качестве подарка, на память о теплом празднике, все желающие смогут сделать своими руками «Рождественскую открытку» на мастер-классе.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и праздника!

Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а

7 января в 12.00

Вход свободный