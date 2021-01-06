Колядки, Марья Искусница и НЛО: где и как отметить Рождество

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«В ожидании Рождественского чуда…» 0+
Что такое Рождество? Это замечательный, светлый праздник, который согревает нас в морозную пору. В этот день Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города на волшебную программу, в которой о традициях празднования Рождества на Руси нам поведают творческие коллективы города Владимира. Они приготовили необычную концертную программу с плясками и колядками.
Праздник будет насыщен играми и конкурсами, а завершится «Рождественским хороводом» с участием творческих коллективов, сказочных героев и всех гостей праздника. В качестве подарка, на память о теплом празднике, все желающие смогут сделать своими руками «Рождественскую открытку» на мастер-классе.
Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и праздника!
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
7 января в 12.00
Вход свободный
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Рождественские встречи с Марьей Искусницей 0+
Посетители будут вовлечены в праздничные рождественские гулянья с хороводами, колядками, катанием на ватрушках, играми и вкусными народными угощениями. Также в программе конкурсы на знание рождественских стихотворений и песен, мастер-классы, народные забавы. С вокальными номерами выступит красивая женская вокальная группа «Владимир», а яркие танцевальные композиции исполнят талантливые учащиеся детской школы хореографии. Продолжится праздник вечерней дискотекой на катке «Мульти-лёд».
В этот день гостям предлагается насладиться зимней прогулкой в парке, поздравить друг друга со святым праздником, поиграть и повеселиться. Ждем всех, кто верит в сказку и чудеса!
Парк культуры и отдыха «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д
7 января в 11.30
Вход свободный
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Проект «НЛО» с новой программой «Болезнь рок-н-ролла» 6+
Этот музыкальный проект не вписывается в рамки какого-то определенного стиля: рок, поп, бардовской песни или иного направления. Есть основа песни – мелодия, которую можно напеть, и слова, которые можно прочувствовать, запомнить и повторить.
Сегодняшний проект НЛО – это Наталья Зиньковская, вокалист и душа; Алексей Дмитриев, мастер звука, соло и бас-гитарист, аранжировщик большинства исполняемых песен; Олег Зеленин, вокалист, гитарист, автор большей части исполняемого музыкального и поэтического материала; Максим Минцев, самый молодой, но уже очень важный для участник коллектива, соло-гитарист и также аранжировщик песен.
Приходите в рождественский вечерок порокенроллиться с «зелёными человечками»!
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
7 января в 17.00
Цена билета — 200 руб.
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Рождественские встречи с Сергеем Артемьевым 12+
Все жители и гости микрорайона Оргтруд приглашаются на Рождественские встречи с Сергеем Артемьевым. Это традиционный праздничный концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов, певца и шоумена Сергея Артемьева. В этот вечер вниманию зрителей будет предложена разнообразная, увлекательная концертная программа, в которой примут участие ведущие творческие коллективы Дома культуры микрорайона Оргтруд, а также всеми любимые приглашенные артисты.
Не отказывайте себе в удовольствии провести замечательный, наполненный добрыми и положительными эмоциями вечер в приятной компании прекрасных исполнителей.
И напоминаем о соблюдении санитарных требований — нахождение на территории ДК возможно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции.
Дом культуры мкр Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б
7 января в 16.00
Цена билета — 200 руб.
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«Русское Рождество» 6+
Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Фирсова приглашает вас на яркое обрядовое театрализованное действие, сопровождаемое пением святочных песен, величанием хозяев, гаданиями, ряжеными, веселыми забавами и игрищами. Особо значимым моментом Рождества является прославление Святой Богородицы, основанное на древних русских знаменных распевах, церковных песнопениях, духовных стихах в многоголосном изложении.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
7 января в 18.00
Цена билета — 350-550 руб.
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Поэтический аукцион 16+
Дом художника в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира предлагает послушать стихи владимирских поэтов и зарядиться от них творческим позитивом! Мероприятие будет проходить в необычном формате аукциона. Поэтов можно отблагодарить монеткой или конфеткой. Поверьте, это будет интересно!
Дом художника в Центральном парке: ул. Мира, 36а
9 января в 13.00
Вход свободный
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«Староновогодние гонки» 0+
На старт… внимание… марш! Центральный парк культуры и отдыха города Владимира объявляет старт для всех, кто любит скорость и адреналин. Именно там состоятся головокружительные «Староновогодние гонки», программа которых обещает быть насыщенной и незабываемой. А победители гонок получат сертификаты от партнеров Центрального парка!
Вас ждут:
— заезд на финских санях. Самые целеустремленные гонщики начинают готовиться дома! Чем красивее и быстрее будет ваш «вездеход», тем больше шансов на победу;
— забег сказочных героев. В нашем кроссе могут принять участие только настоящие герои, поэтому наличие сказочных деталей в костюме – обязательно;
— гонка на ватрушках;
— метание снежков;
— гвоздь программы – заезд на квадроциклах!
Собирайтесь всей семьей и примите участие в самых зажигательных «Староновогодних гонках»!
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
10 января в 12.00
Вход свободный
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Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts 16+
В Центре современной культуры «Флигель» стартуют показы новой программы фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. В нее вошли шесть игровых фильмов от самых ярких молодых режиссеров из Канады, Турции, Бельгии, Украины, Эстонии и Финляндии, отобранные по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, который получит главный приз фестиваля.
Программа Kinematic Shorts в этом году разнообразна жанрово: комедии, социальная и психологическая драмы, хоррор, вариация на тему вестерна.
Международный фестиваль Kinematic Shorts появился благодаря программе короткометражных фильмов и анимации, которая была запущена в 2012 году компанией Tree Films. Фильмы отбирались на главных международных фестивалях короткометражного кино. Проект перерос формат короткометражного альманаха и трансформировался в фестиваль, который продолжает представлять главные короткометражные новинки российской аудитории, давая возможность зрителям участвовать в выборе победителя.
ЦСК «Флигель»: ул. Девическая, 8
10 января в 18.00
Цена билета – 500 руб. Приобрести их можно здесь
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru
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