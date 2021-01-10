Когда и кому положены льготы на жилье?

Жилищный вопрос тревожит тысячи владимирцев. Темпы строительства жилья снижаются, сказываются пандемические ограничения и перебои с приездом рабочей силы. В 2020 году должны были ввести в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья, но к 1 октября сдали чуть больше половины от плана. Все это отражается на стоимости квадратных метров, которая по данным Владимирстата, увеличилась во втором полугодии. Поэтому так важны сегодня виды господдержки для оплаты части стоимости жилья. «Призыв» собрал информацию о субсидиях в 2021 году в этом материале.

Молодые и многодетные в первую очередь

На программу обеспечения жильем молодых семей Владимирской области в 2021 году выделят около 130 миллионов рублей. Денег хватит на предоставление 215 субсидий. Размер поддержки составляет 35 % от стоимости квартиры. Сумму высчитывают не из рыночной цены квадратного метра, а из социальной. Она не менялась уже больше двух лет. Тем труднее молодым семьям сейчас найти подходящее жилье. В период пандемии срок действия сертификата был продлен, чтобы у семей было больше времени на поиски.

Больше шансов улучшить свои жилищные условия есть у многодетных семей, которые могут получить субсидии как и молодые, а также построить жилье на бесплатно выделенном земельном участке. Во Владимире в 2020 году предоставлено 74 земельных участка, всего за период действия программы — около 1000. 21 семья получили в прошлом году выплаты на строительство домов на этих участках. Тем не менее, в очереди еще стоят 643 молодые и

162 многодетных семьи.

Социальное жилье не строят, но покупают

В последние годы власти не активно говорят о программе «Социальное жилье», потому что она реализуется довольно вяло. Ранее по ней планировали строить десятки жилых домов, куда бы смогли заселять жителей муниципального фонда. Там хотели предоставлять квартиры бюджетникам, аварийцам, погорельцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

По факту власти не смогли найти застройщиков, готовых возводить добротные дома по низкой стоимости.

Поэтому решили покупать готовые квартиры в новостройках. В 2021 году на программу выделят 274 миллиона рублей. План на ближайшие три года – предоставить жилье по договорам социального найма и служебных помещений 525 семьям. В минувшие пять лет удалось обеспечить жильем 1176 человек.

Медикам и учителям – пособия

С 2020 года в регионе работает программа «Земский учитель». Один миллион рублей дают тем педагогам, которые согласились работать на селе. В 2021 году рассчитывают трудоустроить 7 учителей. Для привлечения кадров в здравоохранение выплачивают единовременно по 2 миллиона рублей тем, кто соглашается работать в городах с населением свыше 50 тысяч человек. Один миллион рублей получат врачи, а полмиллиона рублей — фельдшеры в селах. В 2021 году воспользоваться данной мерой поддержки смогут 84 человека. По 300 тысяч единоразово выдадут 40 врачам первичного звена и по 100 тысяч 82 молодым специалистам.

Также пособия в размере 500 тысяч рублей позволят привлечь на фельдшерско-акушерские пункты 10 фельдшеров и акушерок.

Льготную ипотеку в культуру и медицину

В 2021 году вводится новый вид поддержки – льготная ипотека для работников сферы культуры. Условия таковы: стаж не менее 5 лет, работники в возрасте не старше 45 лет, с высшим или средним профобразованием. Социальная поддержка предоставляется на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 20% от расчетной стоимости жилья, и на ежемесячную компенсацию в размере 50% расходов на оплату процентов по кредиту в течение 5 лет. Такую льготу предоставят 8 работникам культуры.

Медикам же обещают льготную ипотеку на более выгодных условиях. Ей смогут воспользоваться 76 медиков из числа врачей и среднего медицинского и 340 специалистов.

В агентствах недвижимости сообщают, что и для других семей действуют привлекательные ипотечные программы. Ставки снижались во втором полугодии. По прогнозам специалистов, причин для их повышения нет.