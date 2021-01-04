Как коронавирус вывел нас из зоны комфорта

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Мир никогда не будет прежним
Мир никогда не будет прежним. Эта фраза в 2020 году повторялась во всем мире не один раз. Да, из-за пандемии COVID-19 мир внезапно изменился, изменились и мы.
Американский журнал «Time» признал 2020 год худшим в истории.
Закрылись границы, локдауны объявлялись то в России, то в Европе, то в Америке. Бюджеты трещали по швам, экономику шатало, из зоны комфорта выходили не только семьи, но и страны. Цифры по жертвам коронавируса и выздоровевшим весь год звучали как сводки с фронта. От чего нам пришлось отказаться? Чему новому мы научились? Вместе с владимирцами мы попытались осознать произошедшее.
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Мы многое переоценили
Этот год показал, что от болезни не застрахован никто. Болели молодые и пожилые, мужчины и женщины, с хроническими болезнями и без, бессимптомно и в тяжелейшей форме. Семья для многих стала важной деталью в мозаике жизни. Но, отдалившись друг от друга физически, в этом году мы как никогда сблизились с родными и друзьями. Прошли проверку наши чувства, умения заботиться даже на расстоянии.
Марина Тихомирова за прошедший год только несколько раз видела своих родителей:
— Весной, когда нас всех посадили на карантин, я думала, что нас пугают, коронавирус не так страшен, как кажется. Но на всякий случай к родителям мы не поехали. Они живут в поселке, мы в городе. Папа был после операции на сердце, боялись, что привезем ему заразу. Мама – диабетик.
А к концу лета у нас стали болеть один знакомый за другим. В итоге я с детьми ездила к родителям за год всего 4 раза. Праздники отмечали по скайпу. Мы научились терпению, хотя и потеряли столько драгоценных дней общения. Зато все живы, здоровы.
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Мы по-другому стали относиться к врачам и медсестрам
Они, как военные, приняли удар на себя. Работая в красной зоне, неделями и месяцами не видели своих родных. И они теряли своих рядовых (медсестер, санитарок) и полководцев (врачей), ведь коронавирус не щадил никого.
А мы осознали, что ни многочисленные блогеры, ни менеджеры, ни бодро рапортующие чиновники не спасут нам жизнь. Нужны кардинальные изменения в системе здравоохранения, которая не выдержала нагрузку: в стране не хватало коек, врачей, лекарств, машин скорой помощи. Это факт.
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Мы поняли, какой тяжелый труд у учителей
Школа, в которую мы водили детей, которую ругали, оказалась нужной и важной. Мамы и папы, работая на удаленке, мечтали отправить ребенка в школу, завязать с дистанционкой. Родители поняли, что работа учителя – это тяжелый труд! А некоторые дети с дистанционкой научились самостоятельности.
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Работа стала нашим вторым домом. Точнее, первым
Удаленка прочно вошла в нашу жизнь. И если раньше многие директора и руководители ничего не хотели слышать о таком виде занятости: сотрудник должен быть на месте – «от и до», то пришло осознание – работать так вполне можно. Продуктивность не падает, сотрудники трудятся даже больше, чем ы офисе.
— На своей последней работе я 5 лет. Я занимаюсь продвижением компании, веду сайт, социальные сети, работаю с верстальщиками, дизайнерами. Долгое время пытался доказать начальнику, что и из дома могу работать полноценно, — рассказывает Олег Ефимов, PR-специалист:
Но он считал, что нужно приходить в 9.00 (и ни минутой позже) и уходить ровно в 18.00 Есть ли у тебя работа, нет ли — сиди в офисе. В то время жена была после родов, операция тяжелая, ей нужна была помощь с ребенком. Мне пришлось брать отпуск и дни за свой счет и делить их пополам: до обеда работать, а потом бежать домой.
В прошлом году нам пришлось уйти на удаленку. И директор наконец-то осознал, что работа из дома даже более продуктивная, чем в офисе. Я так и остался на удаленке. Руководство было не против. Теперь я приезжаю только по понедельникам на планерку. Мы ждем второго ребенка, и такой график меня очень устраивает.
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Мы учимся поступать в вуз по новым правилам
2020 год подарил абитуриентам новые правила поступления в вуз. И мы об этом писали здесь. Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов выросло до 10.
— Сын учится в топовом вузе. Мы уже «сыграли в игру» – поступи в вуз. И меня уже спрашивают, что делать? Жизнь ребятам усложнили, конечно, особенно отсутствием второй волны, — считает Надежда Иванова, мама студента, — Какая стратегия поступления на бюджет в 2021? Если нет конкретных предпочтений по специальности, а в целом желание быть, например, IT-специалистом или инженером, то я бы рекомендовала следующее.
- Подавать на укрупненные группы.
- Выбрать один из пяти вузов, где можно подать на максимальное количество направлений (7-10). Максимально, на мой взгляд, беспроигрышный вариант для успокоения.
- Изучила бы досконально раздел «Учет индивидуальных достижений», чтобы по каждому из выбранных вузов понять, сколько баллов за индивидуальные достижения сможем добавить к результату ЕГЭ.
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Мы начали тщательно мыть руки и носить маски
Мы научились правильно мыть руки, как хирурги перед операцией. Не трогать лицо руками и протирать телефон спиртовыми салфетками.
Главным аксессуаром и атрибутом прошедшего года стала медицинская маска. И если в первую волну пандемии некоторые маску забывали надевать, игнорировали, то во вторую волну людей в масках стало значительно больше.
Медицинские маски стали модным аксессуаром. Тайванская компания CSD объединилась с берлинской фэшн-маркой Damur. Первая представила медицинские маски как главный тренд уличной моды. Коллекция была продемонстрирована на неделе моды в Берлине. Модели ходили по подиуму в масках. Аксессуары были украшены граффити, которыми славится Берлин. Теперь маски и респираторы, простые и инкрустированные драгоценностями, можно увидеть в коллекциях разных модных домов.
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Мы потянулись к земле
Многие вспомнили, что такое «фазенда», «ранчо, «усадьба» и поехали на дачи к родителям, родственникам и знакомым. Из-за эпидемии коронавируса спрос на дачи в 2020 году взлетел до небес: никому не хотелось сидеть в четырех стенах без свежего воздуха, витаминов с грядки и с детьми, которые готовы разнести дом.
В 2020 году люди стали активнее арендовать и покупать дачи.
Хотя загородные квадратные метры всегда пользовались спросом, пандемия только усилила этот тренд. Признаюсь, я и сама вспомнила про мамину дачу, на которой не была лет пять. И с апреля стала вывозить туда на прогулки ребенка. Из всех условий цивилизации на маминой даче есть только электричество и хороший сигнал Интернета, но отсутствие туалета, воды и хорошего подъезда к даче меня не испугало. А как только установилось тепло, то ребенка я стала укладывать на даче и на дневной сон. Чайник и мультиварка спасли нас от голодного обморока. Зато ребенок был целый день на свежем воздухе и подальше от вирусов и детских площадок, где народ к лету и осени забыл обо всех мерах предосторожности.
Изобрели вакцину, да не одну. Но когда мы победим вирус, неизвестно. И это явно не 2021 год. Ученые осторожны в своих прогнозах. Поэтому, если вы не купили дачу, то уже можно ее искать. Многие собственники продают дачи с осени до весны, а дальше засаживают огород и приостанавливают продажу, потому что жалко трудов праведных. Цена на обычный щитовой домик и на 5-6 соток земли в прошлом году варьировалась от 350 000 до 500 000 рублей.
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Мы стали больше покупать через Интернет
Ожидается, что оборот российского рынка интернет-торговли по итогам 2020 года составит около 2,9 триллионов рублей. Уровень продаж в магазинах упал до исторического минимума, при этом интернет-продажи продолжают расти.
Если в первую волну, весной, не все хотели и умели покупать одежду и продукты онлайн, то осенью интернет-покупки освоили школьники начальных классов и даже пенсионеры. Во Владимире значительно расширился список магазинов, которые стали предлагать доставку продуктов и одежды на дом, появилась бесконтактная оплата.
— Я научилась заказывать продукты на дом сама. Весной невестка мне заказывала, я ей говорила, что хочу купить. А внук летом научил пользоваться приложением, теперь я сама, — рассказывает Ольга Михайловна Васильева, пенсионерка, — Мы с дедом любим читать, я ищу в книжном интернет-магазине книги, кладу их в корзину. Дочка мне их покупает, а курьер на дом привозит. Я бы сама и покупала, но дочь не велит тратить пенсию.
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Мы начали жить виртуальной жизнью
Выставки, спектакли, оперы, концерты, новогодние елки, картинные галереи, зоопарки. Искусство и развлечения стали более доступны благодаря Интернету.
Мы все в новогоднюю ночь поднимали бокалы с шампанским и загадывали разные желания. Но, как минимум, одно желание было у всех одинаковым: как можно скорее победить коронавирус. Однако эксперты считают, что даже после этого мы уже не вернемся к себе прежним, а продолжим жить по новым правилам.
Елена Середина
Верхнее фото: solntv.ru
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