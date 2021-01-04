Как коронавирус вывел нас из зоны комфорта

Этот год показал, что от болезни не застрахован никто. Болели молодые и пожилые, мужчины и женщины, с хроническими болезнями и без, бессимптомно и в тяжелейшей форме. Семья для многих стала важной деталью в мозаике жизни. Но, отдалившись друг от друга физически, в этом году мы как никогда сблизились с родными и друзьями. Прошли проверку наши чувства, умения заботиться даже на расстоянии.

Марина Тихомирова за прошедший год только несколько раз видела своих родителей:

— Весной, когда нас всех посадили на карантин, я думала, что нас пугают, коронавирус не так страшен, как кажется. Но на всякий случай к родителям мы не поехали. Они живут в поселке, мы в городе. Папа был после операции на сердце, боялись, что привезем ему заразу. Мама – диабетик.

А к концу лета у нас стали болеть один знакомый за другим. В итоге я с детьми ездила к родителям за год всего 4 раза. Праздники отмечали по скайпу. Мы научились терпению, хотя и потеряли столько драгоценных дней общения. Зато все живы, здоровы.