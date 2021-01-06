Губернатор поручил ускорить вакцинацию учителей от коронавируса

Владимир Сипягин после заседания оперативного штаба призвал учителей не откладывать поход в поликлинику и сделать прививку от коронавируса. На своих страницах в соцсетях он сообщил, что готовых привиться в начале года оказалось немало. Списки уже переданы в департамент здравоохранения. Вакцинация педагогов во Владимирской области началась уже на этой неделе. Препарат «Спутник V» на днях получили районные больницы.

— Я поручил ускорить вакцинацию от COVID-19 педагогов. Скоро им начинать учебный процесс — нужны силы и хорошее самочувствие. Кроме того, не хотелось бы отправлять детей на внеочередные каникулы из-за того, что учителя на больничном, – написал Владимир Сипягин.

В конце прошлого года из-за эпидемиологической обстановки в регионе многие образовательные учреждения ушли на новогодние каникулы раньше времени. Одни школы распустили детей 21 декабря, другие – 25-ого.

Медики получили первые списки желающих привиться педагогов.

Тем временем масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции во Владимирской области уже стартовала. В первых числах января регион получил очередную тысячу доз препарата. На очереди ещё 51 тысяча. Для хранения вакцины облздрав сейчас закупает холодильные камеры.

Вакцинировать начнут не только медиков, учителей и соцработников, но и всех желающих. В том числе людей пожилого возраста, старше 60 лет. Ограничения для них сняли в конце декабря.