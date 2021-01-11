Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Решением Комиссии Владимирского УФАС России от 20.01.2020 по возбужденному делу действия администрации Владимирской области по заключению договоров с Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих области без проведения конкурентных процедур расценены как реализация антиконкурентного соглашения в нарушение пункта 4 статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения влечет административную ответственность.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по признакам нарушения части 4 статьи 14.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного дела Финансовый университет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.