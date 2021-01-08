Герои 2020 года: проект «Наши люди» объединил врачей, музыкантов, волонтеров и спортсменов

Подборка самых интересных выпусков 2020 года

  1. Герои 2020 года

    Портрет жителя Владимирской области, «написанный» им самим. Именно эта идея лежит в основе программы «Наши люди». Спортсмены, врачи, педагоги, музыканты,  художники,  волонтеры — «Призыв» показывает показывает ярких и талантливых людей региона, которые своим делами приносят пользу окружающим и вдохновляют своим примером.

    2020 пандемический год высветил новых героев в проекте «Наши люди».

    Это и скрипач, который в период самоизоляции дарил жителям города музыку со своего балкона, и молодой врач ковидного госпиталя, спасающий жизни, и девушка-волонтер, которая все свое свободно время тратит на работу с бездомными животными.  А кого еще можно назвать героями этого тяжелого  года? Мы сделали подборку лучших выпусков.

  2. Дарить музыку! Зачем владимирский скрипач играл на балконе для прохожих

    За каждым талантливым человеком стоит его семья, его мама. Музыкальную карьеру скрипачу Игорю Староверову пророчили ещё в роддоме. И вот уже два десятка лет 28-летний музыкант не расстаётся со своим любимым инструментом – скрипкой. Молодой человек этим летом прославился на весь город. Своими фееричными выступлениями на балконе он раскрасил серые будни владимирцев во время самоизоляции.

  3. Врач ковидного госпиталя спасает людей и стоит в «планке»

    Во Владимирскую область, преодолев тысячу километров, приезжают работать молодые врачи. Звучит как нонсенс, но это правда. Вот уже 4 года в городской больнице Гусь-Хрустального трудится хирург Вячеслав Мирошниченко из Волгограда. Во время пандемии он задействован здесь как врач ковидного госпиталя. Мужчина спасает людям жизни, заставляя легкие пациентов работать в кризисных ситуациях.

  4. Суперженщина: история Кристины Сенчуговой, спасительницы собак

    Телефонный звонок раздался около восьми часов вечера. Просто сказали: без помощи собака погибнет. Кавказскую овчарку бросили хозяева, она закрутилась на цепи и задыхается. Спасать «малыша» весом 70 килограммов пришлось уже затемно. Кристина Сенчугова, не задумываясь, выехала из Владимира в Гусь-Хрустальный. Искать собаку пришлось с фонариком. После дозы снотворного овчарка наконец-то подпустила незнакомого человека к себе. Цепь разрезали кусачками, она уже врезалась в шею. Спасти пса удалось.

  5. Светлана Хлебникова: я вижу гору и иду на неё

    Новая героиня программы «Наши люди» — настоящий романтик и экстремал. Вот уже много лет Светлана Хлебникова профессионально занимается сноубордингом, а также исследует Дюкинские карьеры Судогодского района. Здесь вместе с друзьями она занимается скалолазанием и… раздельным сбором мусора. Поэтому в живописнейшем месте Владимирской области всегда царит чистота и порядок.

     

  6. Дети-ангелы под крылом Ирины Долгановой

    Ирина Долганова – человек с большим сердцем. Вот уже шесть лет она возглавляет областную благотворительную организацию «Владимирские дети-ангелы», которая занимается сбором средств на реабилитацию маленьких пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе ДЦП. Для малышей и их родителей Ирина вместе с другими волонтерами устраивает вкусные акции, фотосессии, поздравляет их с праздниками.

  7. Дед Мороз из Гусь-Хрустального раздает бесплатные подарки

    Дед Мороз из Гусь-Хрустального раздает бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция старотовала в конце декабря и никого не оставила равнодушным. Зимний волшебник Василий Калинин покатился по городу в настоящих санях. Мы снимали эту программу, когда подготовка была в самом разгаре. Экипаж  трудился над сказочной повозкой все свободное время. А начиналось все в прошлом году с простого желания украсить мотоцикл и проехаться по городу с елкой.

    Все выпуски программы «Наши люди» можно посмотреть здесь. 

Подготовила Дарья Ермолина

Фото и видео «Призыва»


 

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