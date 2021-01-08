Герои 2020 года: проект «Наши люди» объединил врачей, музыкантов, волонтеров и спортсменов

-
Герои 2020 года
Портрет жителя Владимирской области, «написанный» им самим. Именно эта идея лежит в основе программы «Наши люди». Спортсмены, врачи, педагоги, музыканты, художники, волонтеры — «Призыв» показывает показывает ярких и талантливых людей региона, которые своим делами приносят пользу окружающим и вдохновляют своим примером.
2020 пандемический год высветил новых героев в проекте «Наши люди».
Это и скрипач, который в период самоизоляции дарил жителям города музыку со своего балкона, и молодой врач ковидного госпиталя, спасающий жизни, и девушка-волонтер, которая все свое свободно время тратит на работу с бездомными животными. А кого еще можно назвать героями этого тяжелого года? Мы сделали подборку лучших выпусков.
-
Дарить музыку! Зачем владимирский скрипач играл на балконе для прохожих
За каждым талантливым человеком стоит его семья, его мама. Музыкальную карьеру скрипачу Игорю Староверову пророчили ещё в роддоме. И вот уже два десятка лет 28-летний музыкант не расстаётся со своим любимым инструментом – скрипкой. Молодой человек этим летом прославился на весь город. Своими фееричными выступлениями на балконе он раскрасил серые будни владимирцев во время самоизоляции.
-
Врач ковидного госпиталя спасает людей и стоит в «планке»
Во Владимирскую область, преодолев тысячу километров, приезжают работать молодые врачи. Звучит как нонсенс, но это правда. Вот уже 4 года в городской больнице Гусь-Хрустального трудится хирург Вячеслав Мирошниченко из Волгограда. Во время пандемии он задействован здесь как врач ковидного госпиталя. Мужчина спасает людям жизни, заставляя легкие пациентов работать в кризисных ситуациях.
-
Суперженщина: история Кристины Сенчуговой, спасительницы собак
Телефонный звонок раздался около восьми часов вечера. Просто сказали: без помощи собака погибнет. Кавказскую овчарку бросили хозяева, она закрутилась на цепи и задыхается. Спасать «малыша» весом 70 килограммов пришлось уже затемно. Кристина Сенчугова, не задумываясь, выехала из Владимира в Гусь-Хрустальный. Искать собаку пришлось с фонариком. После дозы снотворного овчарка наконец-то подпустила незнакомого человека к себе. Цепь разрезали кусачками, она уже врезалась в шею. Спасти пса удалось.
-
Светлана Хлебникова: я вижу гору и иду на неё
Новая героиня программы «Наши люди» — настоящий романтик и экстремал. Вот уже много лет Светлана Хлебникова профессионально занимается сноубордингом, а также исследует Дюкинские карьеры Судогодского района. Здесь вместе с друзьями она занимается скалолазанием и… раздельным сбором мусора. Поэтому в живописнейшем месте Владимирской области всегда царит чистота и порядок.
-
Дети-ангелы под крылом Ирины Долгановой
Ирина Долганова – человек с большим сердцем. Вот уже шесть лет она возглавляет областную благотворительную организацию «Владимирские дети-ангелы», которая занимается сбором средств на реабилитацию маленьких пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе ДЦП. Для малышей и их родителей Ирина вместе с другими волонтерами устраивает вкусные акции, фотосессии, поздравляет их с праздниками.
-
Дед Мороз из Гусь-Хрустального раздает бесплатные подарки
Дед Мороз из Гусь-Хрустального раздает бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция старотовала в конце декабря и никого не оставила равнодушным. Зимний волшебник Василий Калинин покатился по городу в настоящих санях. Мы снимали эту программу, когда подготовка была в самом разгаре. Экипаж трудился над сказочной повозкой все свободное время. А начиналось все в прошлом году с простого желания украсить мотоцикл и проехаться по городу с елкой.
Все выпуски программы «Наши люди» можно посмотреть здесь.
Подготовила Дарья Ермолина
Фото и видео «Призыва»
Обсуждение