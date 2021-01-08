Герои 2020 года: проект «Наши люди» объединил врачей, музыкантов, волонтеров и спортсменов

Портрет жителя Владимирской области, «написанный» им самим. Именно эта идея лежит в основе программы «Наши люди». Спортсмены, врачи, педагоги, музыканты, художники, волонтеры — «Призыв» показывает показывает ярких и талантливых людей региона, которые своим делами приносят пользу окружающим и вдохновляют своим примером.

2020 пандемический год высветил новых героев в проекте «Наши люди».

Это и скрипач, который в период самоизоляции дарил жителям города музыку со своего балкона, и молодой врач ковидного госпиталя, спасающий жизни, и девушка-волонтер, которая все свое свободно время тратит на работу с бездомными животными. А кого еще можно назвать героями этого тяжелого года? Мы сделали подборку лучших выпусков.