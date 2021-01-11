Эвакуация и штрафстоянки для автомобилей подорожали

С Нового года во Владимирской области подняли тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Рост составил 3,6%. Новые ставки рассчитали на пять ближайших лет эксперты департамента цен и тарифов. На 2021 год их скорректировали на индекс потребительских цен, установленный Правительством РФ. В 19 муниципальных образованиях эвакуация автомобилей подорожала с 2310 до 2393 рублей, в Гороховецком районе — до 2155 рублей и во Владимире — до 2242 рублей.

— Методикой предусмотрено, что тарифы устанавливаются на долгосрочный период. Он не может быть менее 5 лет. Долгосрочные тарифы подлежат ежегодной корректировке, которая осуществляется методом индексации или методом сравнения сопоставимых рыночных цен, анализа рынка, — сообщают в региональном департаменте цен и тарифов.

Штраф за нарушение правил парковки — 1500 рублей.

Размер штрафа остается на прежнем уровне, поправок в правила дорожного движения и Кодекс об административных нарушениях не было. Но на 3,6% подорожали услуги штрафстоянок, куда эвакуаторы доставляют машины нарушителей. К примеру, во Владимире за час простоя теперь будут брать 101 рубль, до этого брали 97,5 рубля.

С каждым годом владимирская мэрия ужесточает правила парковки на городских улицах. На многих магистралях висят запрещающие знаки, а также таблички эвакуаторов. Инспекторы ГИБДД в день оформляют не меньше сотни автомобилистов, паркующихся в неположенном месте. На штрафстоянку попадает лишь десятая часть.



В планах администрации города изменить схему движения на дорогах, сделав, как минимум, 30 улиц односторонними. Если власти не будут вводить новые ограничения на стоянку, то появится больше возможностей парковаться на проезжей части.