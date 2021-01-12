Электронную запись на прививку от коронавируса введут во Владимирской области

Чтобы получить прививку от коронавируса, жителям Владимирской области придется записаться заранее. Массовая вакцинация будет организована на базе медицинских организаций региона. Об этом в интервью ГТРК-Владимир рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Глава ведомства отметила, что подобный опыт уже был. Осенью прошлого года для вакцинации против гриппа также вводили предварительную запись, например, в городской больнице № 5 Владимира.

— Вакцинация, как против гриппа, так и против коронавирусной инфекции, это не просто посещение кабинета вакцинопрофилактики, но и обязательный осмотр врачом-терапевтом. Он должен и оценить состояние пациента, а также выявить показания и противопоказания. По предварительной записи это сделать всегда удобнее. Запись на прививку будет доступна через электронную регистратуру, — уточнила Елена Утемова.

Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, что первую партию вакцины «Спутник V» Владимирская область получила в сентябре. Тогда прививки сделали 42 медикам, все они перенесли вакцинацию без осложнений. Еще 1300 доз пришли в начале декабре, в настоящий момент они практически все израсходованы.

Накануне облздрав сообщил о поступлении в регион еще 1000 доз. Вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона. В первую очередь прививки сделают медперсоналу, учителям и соцработникам. В январе ожидается поставка ещё 51 тысячи доз вакцины. Этот объем уже позволит начать массовую вакцинацию.

Прививка от коронавируса противопоказана людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с тяжёлой формой аллергии, беременным или кормящим грудью. Кроме того, со времени последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев.

Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки. Накануне стало известно, что Минздрав одобрил клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». Она состоит из одного компонента. Ее испытания должны завершиться к 31 декабря 2021 года.