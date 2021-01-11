Два водителя пострадали в лобовом столкновении под Муромом

ДТП с двумя пострадавшими произошло накануне в Муромском районе, между населенными пунктами Булатниково и Зименки. В 13.31 на 109-м км трассы 17Р-1 столкнулись автомобили «ГАЗель» и «KIA». По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с движущейся навстречу «ГАЗелью», сообщает портал «Муром24».

Пострадали и были госпитализированы оба водителя.

Последствия ДТП устраняли сотрудники МЧС. Спасатели деблокировали женщину, управлявшую автомобилем «KIA». Её зажало в покореженной иномарке. Также спасатели смывали разлившееся топливо с дороги. Причины аварии уточняются.