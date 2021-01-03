Дороги, которые мы разбиваем. Удачи и провалы-2020

Два миллиарда на дороге не валяются

Лишь 45-60% дорог области находятся в нормативном состоянии: с региональными и пролегающими во Владимире дела обстоят лучше, с муниципальными — хуже. В будущем году крупные города по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получат около миллиарда рублей, столько же депутаты Законодательного Собрания направили в другие муниципалитеты. Посмотрим, что же планируется сделать на эти деньги в 2021-м, и что власти сумели отремонтировать и построить в уже минувшем году.

Три года ожиданий

Завершившийся трёхгодичный капитальный ремонт «Пекинки» в черте Владимира оставил много вопросов. На приведение в порядок 11-километрового участка федеральной трассы потребовалось 2,5 миллиарда рублей. Но по его итогам многие автомобилисты так и не почувствовали улучшений. Но это скорее субъективные ощущения: по факту трасса стала безопаснее для всех участников дорожного движения. Там разделены встречные потоки транспорта, пешеходов вывели на надземные переходы.

Золотая трасса

Самый обсуждаемый дорожных объект 2020 года — планируемая к строительству платная трасса М-12 «Москва-Казань». Она пройдёт по 5 районам области. Практически весь год в ряде этих территорий вспыхивали митинги и пикеты против автобана. Трассировка несколько раз менялась с учётом требований населения. Недовольные всё ещё остаются, но подготовка к стройке уже вовсю ведётся. К 2024 году автобан будет построен. Проезду по нему будет стоить 2,5 тысячи рублей с машины.

Город в отрезках

В 2020 году во Владимире обновлено 11 участков дорог: на магистралях по пр-ту Ленина, Верхней Дуброве, Усти-на-Лабе, Луначарского, Судогодскому шоссе, Ерофеевскому спуску, Мира, Батурина. Сделали дороги, ведущие на Ладогу, Лунёво. Прорывом года можно считать установку светофоров на проблемных перекрестках на пр-тах Строителей и Ленина, Верхней и Нижней Дуброве. В 2021 году потратят 250 миллионов рублей на ремонт Суздальского пр-та, улиц Егорова, Красноармейской, Нижней Дубровы, а также дорог в Коммунаре, на Содышке и моста у ДДюТ.

Ещё обещают поставить светофоры на повороте на Заклязьменский. Не попали в план дублеры, подходящие к строящейся развязке по Сперанского (улицы Чапаева, Пугачева и Василисина).

Владимир поедет по-новому

В 2021 во Владимире планируют рассмотреть комплексную схему организации дорожного движения, которую сторонние эксперты разработали по заказу мэрии. На 20% рассчитывают повысить эффективность движения за счёт регулировки режима работы светофоров и разграничения потоков транспорта по улицам. Три десятка участков внутриквартальных дорог сделают односторонними. Парковки в центре города будут платными. На самых интенсивных перекрестках правые повороты хотят выделить в отдельные полосы и сделать движение безсветофорными. Новых дорог, гаражных комплексов или стоянок, а также развития сети общественного транспорта не предусмотрено.

Большие планы губернского центра

Объект № 1 в планах на будущий год — Рпенский проезд во Владимире. Это глобальная стройка ближайших трёх лет. Подрядчик надёжный — госпредприятие ДСУ-3. Гарантия на федеральное финансирование есть. Новая дорога соединит улицы Мира и Погодина и станет незаменимым дублером для загруженных магистралей по Большой Московской, Большой Нижегородской, Добросельской. На выполнение региональной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» в следующем году потратят 5,8 миллиардов рублей.

Скромные планы по области

Намечено завершить реконструкцию моста через реку Берёзка на дороге «Торчино — Большое Борисово» — Субботино в Суздальском районе. В 19 населенных пунктах области проведут уличное освещение. Разработают четыре проекта на строительство обхода Киржача, дороги Борисоглеб-Молотицы-Кондраково в Муромском районе, реконструкцию двух мостов через реку Узенка в Вязниковском районе и через реку Вольга в Петушинском районе.

Обманутые надежды

Депутаты ЗС и власти Александрова тщетно пытались пробить включение в план дорожного строительства один объект — обход Александрова. Весь транзитный транспорт идет через город, разрушая дороги и рядом стоящие исторические памятники. В ближайшие годы не будет разработан ни проект, ни смета. Дожидается ремонта аварийный мост над железной дорогой в Коврове. Работы на нём собираются провести уже много лет. План есть, но к нему требуются корректировки. Будет чудо, если реконструкция начнётся в нынешнем году. Ещё одна болевая точка — сорванная разработка проекта дороги от Диктора Левитана до квартала 8ЮЗ во Владимире. Из-за проблем с подрядчиком сроки перенесли с прошлого на текущий год.