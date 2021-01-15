Должностное лицо Государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Решением Комиссии Владимирского УФАС России по возбужденному делу действия администрации Владимирской области по заключению договоров с ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих области без проведения конкурентных процедур расценены как реализация антиконкурентного соглашения в нарушение пункта 4 статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения предусмотрена ответственность должностного лица хозяйствующего субъекта, являющего участником антиконкурентного соглашения.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по признакам нарушения части 4 статьи 14.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо Финансового университета привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей.