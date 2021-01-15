Должностное лицо Государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Решением  Комиссии  Владимирского  УФАС  России  по  возбужденному делу действия  администрации  Владимирской области  по заключению  договоров с  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  Российской Федерации» на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих области без проведения конкурентных процедур  расценены как  реализация   антиконкурентного соглашения в   нарушение  пункта 4  статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения предусмотрена ответственность должностного лица хозяйствующего  субъекта, являющего участником антиконкурентного соглашения.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по признакам нарушения части 4  статьи 14.32 КоАП РФ.

            По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо Финансового университета привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

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