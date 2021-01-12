Дистанционная работа: какие нормы, права и обязанности закреплены за работниками

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Что нужно знать работающим удаленно
С 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. Прописанные в нем гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда: людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста. Что же нужно знать о своих правах и обязанностях всем россиянам, работающим на дистанционке?
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Удаленка и дистанционка — это одно и то же
Теперь в Трудовом кодексе РФ закреплено, что понятия «дистанционная работа» и «удаленная работа» — это синонимы. Таким образом устраняется существующая до этого правовая неопределенность. При этом под дистанционной (удаленной) работой законом понимается выполнение работником трудовой функции вне места нахождения работодателя — как временно, так и на постоянной основе.
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Основные категории удаленной работы
Дистанционная работа делится на три категории: дистанционная работа на постоянной основе; дистанционная работа на определенный период; дистанционная работа периодически.
В первом случае все понятно. Во втором случае время дистанционной работы ограничивается до шести месяцев. Зафиксировано, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того, как завершится временный период.
В третьем случае работник может часть времени работать дистанционно, часть — стационарно. Причем когда человек работает дистанционно, на него распространяются общие нормы, касающиеся дистанционного труда; когда работает стационарно – они на него не распространяются.
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Принудительный перевод на дистанционную работу
Труд является добровольным выбором человека в РФ. Поэтому о принудительном переводе на какой-либо вид работы в нашем трудовом законодательстве в принципе не может идти речи. Тем не менее законодательно прописан ряд исключительных обстоятельствах, таких как эпидемия, пожар, ЧС и т. д., при которых рекомендуется перевод работников на дистанционку. Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено решением органа государственной власти или местного самоуправления, а работодатель при этом обязан обеспечить работника в полном объеме необходимыми средствами и инструментами, обучить его в том случае, если работник не владеет соответствующими навыками.
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Как регулируется режим работы и отдыха на удаленке
Если локальным нормативным актом не определено время работы, то его для себя работник определяет самостоятельно. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время — независимо от того, когда было взаимодействие. Любое нарушение вашего «права на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачиваться как сверхурочная работа.
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Предоставление отпуска дистанционному работнику
Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику, — не менее 28 рабочих дней ежегодно. На временного дистанционного работника будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии.
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Сохранение размера заработанной платы
Если работник временно переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед ним, остаются те же, заработная плата не может быть понижена. Форма оплаты труда, размер зарплаты и ее составляющие — существенные условия трудового договора. В общем случае их изменение в одностороннем порядке не допускается.
Тем не менее работодатель имеет право самостоятельно изменить условия трудового договора, если невозможно сохранить прежние условия труда по организационным или технологическим причинам. В таком случае работодатель обязан за 2 месяца уведомить сотрудника об одностороннем изменении условий трудового договора. Если сотрудник не согласен с изменением зарплаты вследствие внесения правок в трудовой договор, работодатель обязан предложить ему другую работу или должность. Если и в этом случае работник отказывается от предложенных ему вариантов, трудовой договор с ним расторгается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
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Причины увольнения дистанционного работника
Основания для увольнения по инициативе работодателя дистанционного работника общие, как и для других работников, однако есть особенности. Вместо понятия «прогул» как повода для увольнения предложено ввести «невыход дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней».
Также возможно увольнение из-за изменения работником места выполнения трудовой функции, которое препятствует выполнению им своих основных трудовых функций либо качественно меняет условия трудового договора. Например, работник был представителем московской фирмы в Липецкой области, а переехал в Курскую область. Таким образом, больше он свои задачи выполнять не может. Важно: в этом случае это будет не увольнение работника за проступок, а расторжение трудового договора по объективно сложившимся обстоятельствам.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: gorodkirov.ru
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