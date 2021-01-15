Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области в рамах рассмотрения дела по жалобе ООО «Альянс Авто плюс» на действия Организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам признана обоснованной.

Конкурсная документация, являвшаяся предметом обжалования, утверждена приказами директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Ответственность за нарушения, выявленные в процессе рассмотрения дела, предусмотрена частью 10 статьей 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения материалов административного дела директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 000 рублей.