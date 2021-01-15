Решением Комиссии Владимирского УФАС России бездействие департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, выразившееся в длительном необъявлении открытого конкурса на право получения свидетельств на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам, признано нарушением пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции влекут применение к ним административной ответственности.

12.01.2021 руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения материалов административного дела директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей.